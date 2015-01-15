#黄金#2015-01-15日行情分析
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#黄金#2015-01-15日行情分析

15 一月 2015, 03:25
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#黄金#2015-01-15行情分析：昨日早间下跌到1225，欧盘震荡，美盘快速上涨最高到1244，凌晨下跌，日线连续两天收上影线形态K线，昨日第二进空点位41附近成功抓住，没有出的可以继续持有。今日依然高空为主上方36-38空。下方支撑1225-20附近
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