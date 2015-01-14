股票期权大时代来了 A股有望涨翻天

股票期权来了，A股进入了新时代，一切认为中国股市一成不变的观点该改改了。别以为连跌三天就是期权做空时代的开始，沪港通出来后也是三连跌，后来的情况大家看到了，涨翻天！股票期权大时代来了 A股有望涨翻天股票期权大时代来了 A股有望涨翻天

当上证在3300点一

线反复震荡之时，股票期权正式推出的消息来了。这绝对不是一件小事，不夸张的说，一个新的时代开始了！但是市场似乎很不给面子，周一最大下跌近百点！

坦率的说，此前数月笔者一直在研究和演练这个新东东，但我对这个新的衍生工具并没有完全搞懂，参加的模拟交易也是一种学习而已。对于这种新的工具，就是券商的很多专业人士解读也是不尽然，甚至他们也坦陈，很多问题也没有搞懂，或者说搞懂也是理论上的，实际会怎样，他们也茫然！而对于一些参与过美股期权、我国的港股期权的朋友也认为在具有中国特色的A股，股票期权会演化成怎样，他们心里也没有底！

面对连续的下挫，现在投资者最想知道的是，股票期权的推出到底是利空还是利好、是对哪些板块的利好、对哪些板块的利空，这种利好在推出前后是否会发生转化、期权的做空是否会改变股市的走向、小散不参与期权交易是否意味着可以不予理会等等问题，所有这些问题，大家都希望前得到一些参考意见，笔者试着来谈一下，欢迎讨论！

笔者不能不老生常谈的说，衍生工具不可能改变股市运行的方向，但可能改变股市运行的节奏。这样的说法，好像等于没说，但其实是非常有意义的，因为这样的结论首先是确定的，至少被全球股市的实践所证明。很多人想说，参与期权交易的机构或者合格投资者基本都是这个市场最活跃的投资人，如果期权开出，这些人会选择杠杆更大的期权交易，那么势必分流市场的资金，对大盘而言是失血的。

这样的担心其实是静止的看问题。因为参与期权交易的大机构是理性的，他们参与期权交易的目的更多的是为了规避现货的风险，过去他们只能通过期指进行对冲，这会出现期现同跌的尴尬局面，如果有了期权，那么就是一一对应，比如我买了大量的

股票，如果认为未来一段时间可能出现下跌，就可以买入等量的看跌期权，这样因为我看好其长期的发展而对下跌不予理睬，因此，他投入的是少量的期权投资，避免了大量抛出现货错过行情的可能。

这只是一种情形，还有像养老金这些超级大资金，过去担心市场的下跌风险不敢进场，现在有了期权，它就等于给自己的投资买了保险；其他全球的资金也有同样的想法，这样的话，MSCI才会进来，更多的海外资金才会进来，更多的国内寻求安全性的资金才会进来，这是多少的量，与分流的资金比，这是大海与小河的对比关系。因此，担心期权分流股市资金的想法是站不住脚的，情况完全相反，有了期权，更多寻求稳定收益的资金会不断进入，这是海量资金。

回答了这个问题，我们前述的问题其实已经回答了一半。对哪些板块是利好应该是明确的，那就是对哪些业绩稳定增长、分红率高的国家支柱性产业股票肯定是重大利好，现在大家明白三个月以来绩优大盘股的上涨并非完全是估值修复。要修复，过去三年为什么不修复，要等到现在？因为期权要来了，期权将引来国内外寻求稳定收益的资金，有了这样的引爆点，才有了这一段绩优大盘股的疯狂上涨。

大家还想知道的是否会出现见光死的问题，这个问题似乎很难回答，但如果看超过三个月的中期则很容易。我们看一下作为这一次试点的50ETF的平均市盈率就知道，这些作为国家支柱性产业的股票不过10倍多一点，这和美国道指和标普的15倍以上的市盈率比较仍然有优势，何况我们企业的成长性普遍高于美国对应的大型企业，更兼有国企强力改革的利好，从货币政策看，美股肯定是升息而我们则更可能是降息，那么未来的股价表现从整体看是可以期待的。

还有一种观点认为期权开出，做空容易了，前期被大幅炒作的大盘股将遭遇灭顶之灾。这恰好是不明白股市上涨逻辑的想法。当大盘蓝筹股不断上涨，几乎成为共识的时候，如果有大量的做空盘，其实意味着有大量的投资人卖出了自己盈利丰厚的股票甚至转而做空这些股票，这是什么意思呢，就是说主力不用再抬着这些获利丰厚的人前行了，主力可以利用大家的担心，让大家在跑进跑出中抬着主力前行，这样新的升势开始了，不过这一次与前期直线上升大不相同了，是在反复中前行。大家看下最近的沪市股市曲线是否就是这样，这就是对期权推出的预演。市场总在犹豫中前行，期权做空恰好为市场的这种情绪和走势背书，因此期权不会改变股市已经形成的长期向上的方向，但会改变过快上涨的节奏，这也暗合了国家希望慢牛的想法，何其妙也！

当我们的普通投资者还在纠结的时候，国内大机构、海外资金、部分聪明的个人大户已经占尽先机，当我们大量的散户在过去7年熊市中形成的抱住小股票终会赚大钱的理念根深蒂固之时，新的投资理念正伴随着国家下一盘大棋的思路演进，沪港通首先打开了海外资金进入A股的大门、期权制的实行将推进更多的资金寻求投资的路径，国企期权制和混合制改革双管齐下，为优质国企大盘股的上涨奠定坚强的基石，证监会加强监管打击操纵股票的行为不断加强，请问过去那种依靠概念炒作的路子还能走下去吗？即使走还能走多远？

时代在变，我们也应该顺势而为，当创业板去年2月创下1571高点的时候，已经有572亿的日成交量，而对应的沪市大量不过是2000亿不到；而当创业板在近期达到1600点上方时的最大量不过是592亿，而对应的沪市最大成交量竟然是7900亿。资金是聪明的，资金的取向决定了什么地方是最有效益和安全的地方。如果你是一个聪明人，你可以不相信各种分析，但一定不能忽视资金的话语权，顺势而为，是每一个对自己资金负责的人必须遵循的准则。

可能很多小散会说，我的资金还不到50万，根本没有资格做期权交易，所以我才不管这玩意，我还是玩点资产重组的游戏或者高成长的概念更能赚到钱，甚至有人说，大股票是机构的玩物，小股票才是我们小散自己的股票。我想说的是，无论大票小票，都不是我们小散自己的股票，股市的话语权始终被大机构或者个人大户集团把控着。

唯一不同的是，绩优大盘股的主力更多的是按照国家的经济走向和全球股市的发展规律，经营着自己的地盘；而个人大户集团更多的是迷信团队的资金实力和内幕消息以及与一些上市公司的密切配合把控股票，但是以大数据为代表的新兴科技的加入让这样的做法越来越难，而注册制的推行将大幅度下杀这些小股票对于大股票平均的数倍溢价。

当然，股票期权并不意味着什么大股票都会涨，什么小股票都会跌，未来的长期发展会一再说明，具有强大护城河的那些大盘优质股会获得比较好的平均收益并吸引更多的资金加盟；而一些具有真正成长性、代表社会超前发展意识的小盘股票将获得超额收益，这样的股票只有专业的投资团队才更有可能长期持有并获得长线巨额收益。

股票期权来了，A股进入了新时代，一切认为中国股市一成不变的观点该改改了。别以为连跌三天就是期权做空时代的开始，沪港通出来后也是三连跌，后来的情况大家看到了，涨翻天！