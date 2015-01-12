沙特富豪王子称油价难重返100美元，不减产乃英明决定

在全球投资界叱诧风云的亿万富翁沙特王子阿尔瓦利德王子(Alwaleed bin Talal)周日(1月11日)接受媒体采访时指出，国际油价自去年中期以来大跌超过50%所带来的影响巨大而深远。而他本人虽然对沙特政府的许多政策不敢苟同，但是在不减产原油这一决定上却支持沙特官方的看法。

阿尔瓦利德是沙特王室家族如果的成员，但并不在继承序列中。长期在美国生活的他在装扮和言谈方面均已明显西化，并在很大程度上与其同胞显得格格不入。而他对同宗的沙特王室核心领导层的批评，也从来没有中断过。

阿尔瓦利德指出，在全球需求仍然疲软，而供应维持不变的情况下，油价进一步走低的前景是毋庸质疑的，因而，国际油价在短期内回到100美元/桶的可能性已经非常低，或许在一代人的时间内，油价都无法达到这个高位了。



而对于美国和沙特联手施压打压油价以制裁俄罗斯的这种可能性，阿尔瓦利德则直接予以了驳斥，称作为产油国的沙特和俄罗斯在油价问题上有着共同的利益，一荣俱荣，一损俱损。在解释沙特阿拉伯为何不减产时，他指出，油价的猝然下跌令多数产油国感到措手不及，因而在这种状况下，减产只会带来适得其反的效果。即使沙特方面每日减产100至200万桶，这一幅度也不致于提升总体油价水平，反而会把市场份额拱手让出。因此，在油价大幅下跌已成客观事实的情况下，沙特政府没有因为继续减产而错上加错，应该说仍是非常英明的。

在被问及油价大跌是由供给还是需求方面的状况引起时，阿尔瓦利德指出，两方面的状况都有影响。一方面，全球供给水平确实出现了增长，目前，伊拉克的产能相比前些年就相当可观，而虽然利比亚国内的产能频频受到武装暴力事件的冲击，但其石油出口活动也并未暂停，更不用说美国页岩油气开采规模不断扩大的影响了。而另一方面，全球需求状况则异常疲软，比如，日本经济目前仍未彻底摆脱零增长困境，中国的GDP增速也将跌至7%以下，同时，诸如印度和德国等全球主要经济体也都下调了增长预期。因而，在供给增长显示大于需求增幅的情况下，油价下跌在所难免，只有脑残才会不明白油价为何如此快地下跌。

而他也强调，如果原油供给继续保持充足，同时需求继续疲软，那么原油不但不会反弹，反而只会下跌更多。不过，如果供过于求的状况有所好转，那么油价确实可能会有所反弹，但不要指望油价在诸位的有生之年再回到100美元了。他强调，早在一年前，油价徘徊于100美元左右时，他就已经强调油价存在泡沫，是不可维持的。而现在的状况则证实了这一点。

同时，阿尔瓦利德指出，他与沙特政府之间向来政见不合，但在不减产原油这一决策上却有共识。因为在OPEC国家各自都有自己的小算盘的情况下，强制减产协议是无法得到遵守的，以往在上世纪80至90年代的的历史经验也已证明了这一点，因此，这个“囚徒困境”的平衡点就是大家都选择不减产。

最后。他强调，认为沙特配合美国打压油价以制裁俄罗斯的做法绝对是“无稽之谈”，而对于沙特方面是否有意通过低油价这一“苦肉计”来摧毁美国刚刚兴起的页岩油气开采行业，阿尔瓦利德也给出了不置可否的回答，称这一行业内各家公司的状况不尽相同，不可一概而论。

