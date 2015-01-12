黄金一周供求关系：实物需求进入旺季 中国市场强劲

由于临近春节，中国市场的黄金需求增长比较明显，升水达到6至7美元/盎司的高水平。另一方面，印度政府本周召开会议称，不会对黄金进口进行新的限制，这对黄金也是一大利好。

供需面的因素会在比较长期的时间内对金价产生影响。

中国春节前黄金需求强劲 溢价上升提振金价

银行和零售商正在为即将到来的春节囤积黄金，最大黄金消费国中国的需求本周上升，这提高了当地的黄金溢价。中国上海黄金交易所溢价本周升高触及7.0美元，而上周溢价约为4.0美元/盎司。

交易员称，中国的需求帮助黄金持稳于1200水平上方。位于上海的一位交易员表示，“本周我们看到持续强劲的购买。溢价和成交量好于上个月。”他表示，强劲的需求或能够持续到2月春节。

印度官员：不会对黄金进口进行新的限制措施

印度贸易官员Rajeev Kher在周三表示，印度不会对黄金进口进行新的限制措施。

1月至今印度已经进口了7吨黄金，此前12月的进口量为39吨，而11月则有151.58吨的黄金进口量。

SGE今年黄金交易量同比或增55% 2014最后一周合约109吨

数据显示，2013年上海黄金交易所(SGE)的全部黄金交易量为5807吨，而在2014年的交易量在最后一周数据出台之前，则已经超过了8982吨，同比增长至少55%。

