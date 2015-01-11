灵活运用 松紧适度——展望2015年我国货币政策

９日结束的２０１５年人民银行工作会议透出的信息显示，今年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。

“当前经济下行压力较大，结构调整任务繁重，货币政策要保持对实体经济发展和结构调整的适度支持。”中国社科院金融研究所银行研究室主任曾刚说，从“合理充裕”的措辞可以看出，２０１５年我国银行体系流动性将会有所宽松。

２０１４年１１月末，我国广义货币Ｍ２余额同比增长１２．３％，增速比上年同期低１．９个百分点，而全年预期目标是１３％左右。

“经济增长不能靠货币作为主要推动力，但松紧适度的货币政策能够起到稳定器作用，最终让实体经济的有效需求发挥更大作用。”中央财经大学教授郭田勇认为。

相对持续较大的经济下行压力而言，２０１５年的货币政策虽然仍是“稳健”的，但“更加注重松紧适度”。

“这两年货币政策基本上维持稳健基调不变，但会根据国内外形势的变化预调微调。特别是灵活使用多种新型货币政策工具，达到松紧适度的效果。”中国人民大学金融与证券研究所副所长赵锡军认为。

随着形势变化，我国货币政策工具已不仅仅是基准利率、存款准备金率等传统工具了。

应对国际金融危机以来，各国央行对货币政策工具进行了很多创新，我国央行也不例外。仅在２０１４年，央行就创设中期借贷便利（ＭＬＦ），向符合宏观审慎管理要求的银行投放基础货币提供流动性；创设抵押补充贷款工具（ＰＳＬ），为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金来源。

曾刚说，２０１３年中，我国银行体系出现一段时间的流动性紧张，从那时起央行开始设立并灵活运用多种新型货币政策工具。这些新“兵器”更加灵活精准，长短结合，可以更好地达到保持流动性合理充裕、支持实体经济健康发展、推动结构调整的效果。

随着利率市场化的推进，银行存款的稳定性下降，银行流动性的波动将有所扩大；随着顺差和外汇占款的减少，传统的基础货币投放方式也难以为继。这些都需要央行创新货币政策工具。

央行有了这些新型“兵器”后，会不会就不再动用基准利率、存款准备金率等“常备武库”了呢？央行２０１４年１１月２１日傍晚突然出手降息，使得外界对２０１５年是否降息、降准高度关注。

“新型货币政策工具的创设，丰富了货币政策的手段，但并不就此排除调整基准利率和存款准备金率的可能。当实体经济需要时，还是有可能进行调整的。”曾刚认为。

值得注意的是，央行再度释放了“定向调控”信号。２０１４年上半年央行两次定向降准，支持“三农”和小微企业发展。此次央行工作会议明确，２０１５年继续实施定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持。

“解决融资难融资贵问题，央行货币政策做了定向和定量两个安排，着重服务实体经济中的薄弱环节和领域，如三农、民生、小微企业等。”赵锡军说。

货币政策之外，此次央行工作会议还透露出重要信息——“建立存款保险制度”。２０１４年岁末，存款保险条例公开征求意见，对我国金融稳定、百姓利益、民营银行发展至关重要的存款保险制度，在酝酿超过２０年之后呼之欲出。

赵锡军认为，今年存款保险制度或将“落地”。中国银行业多了一道安全网，银行业竞争更加激烈，最终将提升银行业服务实体经济的能力。