护肤品公司卖手机 拥抱互联网还是噱头？

难道这手机可以护肤？

高价、限购、定制内容，这家化妆品公司卖手机的营销手段倒是颇有一些IT企业的风范。不过，网友们对于隆力奇手机的问世都不大看好。有网友就调侃：“3999元，大部分手机都能买了，隆力奇的手机是有护肤功能吗？”还有观点认为，就算是跨界，从护肤品到手机，这中间的距离也有些远了吧。中国移动互联网产业联盟秘书长李易也认为，从目前这些信息来看，护肤品公司卖手机不靠谱，是噱头。

李易：我认为噱头的成分比较大，即便他是要为自己的会员做更好的黏性，那完全可以采取做一个互联网入口或是一个APP，然后可以为这件事情做一些促销，我觉得这都是比较稳妥的方式。但是哪个会员会为了使用你的产品而去买一个手机呢？照这么说，那中国人得买多少种商品的手机？起码几百种。所以我想这个逻辑本身就不成立，这是很荒谬的一件事。

为了拥抱而拥抱并不明智

事实上，化妆品品牌为了拥抱互联网正在各出奇谋。越来越多国际巨头都开始和电商巨头合作，入驻天猫等平台，也确实效果不俗，一些品牌线上一天的销售额能够抵得上专柜一个月。而一些本土日化品牌，也正在靠互联网的土壤滋养迅速成长。李易认为，在移动互联网时代，传统企业，包括日化类企业，关键还是要做好产品，拥抱互联网并不是应该脱离主业，随便跨界。

李易：对于这个已经到来的互联网时代来说，我们一些传统企业其实就是把这个工具、这个平台用好就可以了。至于是不是要自己再去创造一个工具或是一个平台，我觉得这个就没有必要了，因为毕竟整个生态里，大家都是各自有行业分工的。不能说在自己的本业之外再去搞一个本业，那可能就是舍本逐末了。

