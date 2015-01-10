2014年12大最糟糕投资 有你份儿么？

2014年最令人吃惊的事，大概要数中国股市以近53%的涨幅成为全球最佳投资。同时，让我们也来看看那些失意者。英国知名理财杂志《MoneyWeek》盘点了2014年12大最差投资。比特币高居榜首，原油、铜、卢布、阿根廷比索悉数入围。

1、比特币

曾风光一时的比特币成为2014年最大的输家，1比特币从一月的高点1000美元暴跌了超过52%。

2、原油

国际原油自今年六月以来步入断崖式下跌，欧佩克、美国、俄罗斯三大产油区大打价格战，布伦特原油年度下跌45%。

3、英国公司Quindell

英国IT外包公司Quindell因为一份做空报告，多名高官涉及问题股权交易而股价大跌，从682便士暴跌至34便士。

4、俄罗斯卢布

受西方制裁和油价暴跌影响，卢布兑美元从33开始下挫，一度暴跌至80。在俄罗斯央行[微博]的奋力干预下，卢布勉强回到50水平。

5、乐购公司(Tesco)

2014年Tesco的股价几乎腰斩，原因除了有其他超市的激烈竞争，本身的会计丑闻也是股价大跌的主要原因。

6、希腊股市

希腊股市今年跌至了近17个月新低，这主要是受到该国国内政治动荡和人们对于其退出欧盟担忧的影响。

7、铜

基础金属的价格去年遭遇暴跌，铜显然是最糟糕的，全年下挫超过15%。

8、阿根廷比索

受违约风暴影响，阿根廷比索在秃鹫基金的穷追猛打下贬值了20%。由于货币的持续贬值，阿根廷经济正面临2001和2002年第一次违约以来的最坏局面。

9、Twitter

投资者对于公司现金流的担忧和Facebook的强力竞争，让Twitter的股价年内重挫了42%。

10、玩具巨头美泰(Mattel)

2014年，以生产芭比娃娃而著名的全球最大玩具公司美泰在被迪斯尼抛弃之后，股价大跌了36%。迪斯尼最终选择了孩之宝。

11、俄罗斯企业债

受欧盟和美国制裁影响，俄罗斯大量美元外流，该国企业债收益率也随之水涨船高。

12、化妆品公司雅芳

由于管理不当、销售不畅和诉讼不断，这家美容化妆品公司巨头的股票价格从去年年初的17.5美元一路跌至9.5美元附近。

