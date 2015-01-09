2015全球经济四大焦点：油价走势 卢布危局

国际油价会否继续下跌？

2014年全球大宗商品市场最瞩目的事件莫过于石油价格的暴跌。去年短短半年之内，国际原油价格跌去一半多。1月5日更是跌破每桶50美元关口。有分析称，需求下降导致的市场周期波动和非常规自由开发是油价持续下跌的两大主因。不过，尽管油价一路走低，但以沙特为首的欧佩克(石油输出国组织)还是拒绝减产。市场普遍认为，欧佩克此举意在打压竞争对手，从而稳定自身的市场份额。

从目前来看，沙特方面仍然没有单方面减产的意愿，但沙特的“不在乎”并不代表欧佩克内的其他成员也“撑得住”。况且，国际油价在2015年也有可能随地缘政治的变化而产生进一步波动，而随着非欧佩克国产能的增加，欧佩克的话语权事实上已大不如前，被迫减产也并非不可能。

俄罗斯能否破“卢布危局”？

2014年油价暴跌也成为俄罗斯卢布暴跌的诱因之一。国际油价的持续下跌严重影响外界对俄罗斯经济前景的预期，对卢布币值的信心也随之下降，加上美国等西方国家因乌克兰问题对俄罗斯发动制裁，终引发“卢布危局”。乌克兰危机、欧美制裁、汇率下跌，2014年对于俄罗斯来说是极其不易的一年，而这一切并没有随着新年钟声的敲响而结束。

俄罗斯总统普京在2015年的新年贺词中坦言，新的一年，需要解决不少问题，俄罗斯经济要完全复苏需要大概两年。可以说，2015年有可能会是俄罗斯的艰难一年，如果乌克兰问题没有好转，来自欧美的经济制裁会让无法进军国际信贷市场的俄企持续受到影响，而通胀和高利率也会让民众生活遇到困难。

但是，俄罗斯毕竟是拥有千亿美元外汇储备的大国，在其支撑下，俄经济还不至于真的走向瘫痪，而且俄罗斯社会也没有因为卢布暴跌出现大规模恐慌。社会情绪的总体镇定和政府的作为正确，还是有希望带领俄罗斯走出目前经济动荡的局面。

美国经济会否强势归来？

2014年，美国经济的复苏步伐加快，实际国内生产总值增速强劲，多个经济指标的基本面也趋向好转，美国在2015年的经济走势被普遍看好。

纽约梅隆首席经济学家Richard Hoey去年底即在报告中表示，随着美国财政对经济增长的拖累逐步减弱，美国经济的周期性扩张将提速。他表示：“未来几年美国的货币政策将大力支持经济扩张。鉴于通货膨胀率低于美联储的目标且劳动力市场仍有些不景气，美联储将推行刺激性货币政策。”

不过也有观点指出，自2008年底以来，美联储一直将短期基准利率维持在接近零的水平。随着美国经济的增强以及失业率降至6%以下，美联储将面临升息压力。然而美联储同时也担心过快地升息有可能扰乱经济复苏，会放缓这一步伐。

欧债危机“后遗症”会否痊愈？

同欧洲债务危机最糟糕的时期相比，2014年的欧洲经济情况并不能说是“悲剧”。但从宏观来看，这一年欧元区经济仍持续低迷，且增长低迷态势已经从外围国家蔓延至核心国家。最困扰欧元区的高失业率问题并未得到缓解，失业率仍在10%以上。有报告提醒，欧元区的高失业率有可能延续数年之久。与此同时，欧元区仍要向希腊等国继续提供援助。欧元区陷入新一轮经济危机的风险并未完全消除，要推动结构性改革困难重重。

从应对措施来看，欧洲央行正计划按照美联储的模板，通过一个大规模的“量化宽松”计划，购买主权债券，来复苏欧洲经济。如果欧洲无法回到增长的轨道，民众的情绪将继续走低，对接下来进行的英国大选和希腊议会选举造成一定影响，进而又会对经济发展产生负作用。

世界经济增速在2014年进一步放缓已成定局，2015年，全球政策制定者都必须克服那些阻碍有效行动的路障，降低对经济稳定产生的威胁。对于中国、巴西等新兴经济体来说，重点在于改善宏观经济管理，走向稳定健康增长；对于欧美包括俄罗斯来说，经济滞涨和区域政治角力使得经济发展乏力，其决策者必须在新的一年里有所作为，否则经济恶化造成的影响将不止于2015年。

