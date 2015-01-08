中国超美国成为iPhone最大销售市场

圣诞假期虽然刚结束不久，但已经有迹象显示，苹果借助惊人的iPhone销量，成为了今年的圣诞购物季的赢家。

瑞士银行（UBS）预计，上季度，苹果共售出6930万部iPhone设备。该数字虽然略低于瑞士银行先前所预估的7090万部，但仍旧比华尔街普遍预计的6550万部超出不少。对于iPhone销量数据，瑞士银行追踪的是终端用户购买数量，苹果给出的销量则是零售渠道销售量数字。瑞士银行预计，苹果的“销量数据”应该是6700万部。

那么问题来了，这多出来的400多万部iPhone销量从何而来？瑞士银行表示，iPhone在中国市场的热销，将iPhone销量推至新高。

瑞士银行分析师史蒂芬•米卢诺维奇(Steven Milunovich)表示，“近期数据显示，中国市场对iPhone产品有着过量的需求，甚至有迹象显示，上季度iPhone总出货量中，中国市场占比高达35%，上年同期则是22%。”瑞银表示，上季度总出货量中，美国市场占比24%，上年同期为29%。如果这些数据可信的话，中国已远超过美国，成为最大的iPhone销售市场。

去年秋天，随着中国最大的无线运营商,中国移动开始发售iPhone，苹果迎来了大批来自中国的iPhone预售订单。分析师预计，中国市场对iPhone，特别是iPhone 6 Plus 的强烈需求将延续至今年春季。

苹果将于本月27日发布2014年第四季度财报，至于iPhone的最终销量，届时便可知晓。

