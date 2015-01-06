欧元大跌拖累欧系货币

欧元兑美元大跌，早盘一度触及2006年三月份低位。因关于希腊脱离欧元区的可能性的争论正不断升温，且受欧洲央行推出QE预期的推动，加大市场对欧元的卖空力度。德国《明镜周刊》（Der Spiegel）此前报道称，德国政府已准备接受希腊离开欧元区。希腊若退出，将对欧洲货币联盟的稳定性构成重大风险，市场继续消化该因素，令欧元兑美元连续两日大跌。

欧元区通胀数据亦进一步支撑欧洲央行在本月底推出QE，以防止欧洲陷入通缩怪圈。周一公布的初步数据显示，德国12月调和CPI年率从11月的0.5%骤然下滑至0.1%，非调和CPI年率则从0.6%回落至0.2%。两项指标均不及经济学家预期，且创2009年10月份以来的新低。

不仅德国CPI明显回落，欧元区第四大经济体西班牙通胀亦大幅下滑。上周公布的数据显示，西班牙12月通胀年率同比下降1.1%，凸显油价暴跌严重拖累物价上涨。投资者将关注周三公布的欧元区整体CPI数据，经济学家预期将下滑0.1%，为2009年以来首见。

北欧银行（Nordea Bank）经济学家Holger Sandte表示，“欧元区通胀率很可能跌至负值，这将增加欧洲央行在1月22日的政策会议上宣布购债计划的可能性。”

意大利裕信银行（UniCredit SpA）高级外汇策略师Roberto Mialich也表示，“难以想象有什么理由可以令市场相信此时此刻不是卖空欧元的机会。市场继续推测欧洲央行将于本月底启动QE。”

欧元下跌拖累欧系货币英镑、瑞郎走势，尤其是瑞郎，令瑞士央行设定的欧元兑瑞郎1.20的汇率下限日益面临被击穿的压力。瑞士央行行长乔丹（Thomas Jordan）周一重申欧元兑瑞郎汇率下限是该行绝对的核心政策，将竭力捍卫这一关键的货币环境。

欧美股市周一重挫，且原油继续大幅下滑至2009年以来的最低水平，驱动市场寻求避险资产，带动日元走高。美元兑日元跌破120关口，回吐上周五的涨幅。

据日本共同社（Kyodo News）进行的一项调查显示，87%的日本主要企业预计日本经济在2015年实现扩张，显示经历连续两个季度的经济收缩后，该国生产者的乐观情绪持续增强。这些受访的111家企业，有97家预期经济扩张，其中90家预期温和增长，7家预期强劲增长；另有13家企业预期经济趋平；还有一家企业未做出预测。

欧元兑美元周一亚市早盘急跌100个基点，跌破1.19整数关，日内下跌0.5%。欧元兑美元最近两个交易日的跌势又快又狠，因下方失去支撑，且市场对欧元空头的押注进一步扩大。CFTC数据显示，最近一周欧元投机性净空头持仓增加19949手合约，至146604手；其中多头持仓大幅减少近1.5万手，显示欧元多头无心抵抗汇价下跌。

日线图看，欧元和兑美元MACD指标绿柱变长，快慢线远离零轴，RSI指标亦向下发散，空头气氛浓厚。布林带张口扩大，表明汇价进一步下跌的风险较大。近期几乎没有利好欧元反弹走高的消息，若周二、周三分别公布的欧元区12月PMI终值和12月CPI初值数据不佳，欧元恐继续下行。

因市场风险偏好降低，日元成为周一表现最佳的非美货币，日内上涨近0.8%。美元兑日元跌破120关口，但在20日均线处获得支撑。日元近期走势较顽强主要因市场避险情绪高涨，一旦风险偏好增强，美元兑日元或将展开升势。

日线图看，美元兑日元最近数日在高位横盘整理，汇价在MA20处支撑稳定，短期该位置跌不穿，随时可能展开升势。RSI指标水平运行，其中6日RSI在50下方，而较长周期的RSI指标依然高于50，技术指标维持较好将有助于推动汇价上涨。