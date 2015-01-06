欧洲政治经济焦虑，白银反弹强势！

欧洲已经回到了五年前欧债危机的边缘，当时，欧元区险些崩溃。法国和德国再次警告希腊，其欧元区成员国的身份面临风险。本月希腊将进行大选，而反对紧缩政策的Syriza有望获胜。法国总统奥朗德昨日一改此前欧元区成员身份不可撤销的立场，表示希腊退出欧元区的可能有所加大。

基本面分析：

欧洲已经回到了五年前欧债危机的边缘，当时，欧元区险些崩溃。法国和德国再次警告希腊，其欧元区成员国的身份面临风险。本月希腊将进行大选，而反对紧缩政策的Syriza有望获胜。法国总统奥朗德昨日一改此前欧元区成员身份不可撤销的立场，表示希腊退出欧元区的可能有所加大。

德国经济部长和副总理SigmarGabriel警告说，德国政府不会接受勒索，在希腊债务或是援助条款上让步。这强硬的措辞反映出欧元区可能重新陷入一场2010年式的危机。当时，欧盟救助希腊，随后又救助了欧元区其他国家。欧债危机时期的特点是金融市场的高波动性以及针对是否应该救助陷入困境国家的争论。现在，这些趋势正卷土重来。

自欧债危机爆发以来，政府设立了欧元区永久性救助基金，并建立了一个机制来防止银行破产破坏整个国家经济。欧洲央行承诺将对抗任何广泛抛售欧元区国债的行为，这也减少了希腊等小国影响整个欧元区的能力。

周一，欧元兑美元(1.1956, 0.0024, 0.20%)跌至九年低点的1.1861，而希腊债券收益率升至约9.5%。尽管金融市场存在波动，但其他国家的国债收益率没有随着希腊大涨。这与欧债危机时不同。不过，欧洲官员依然担心，由AlexisTsipras领导的希腊左翼反对党Syriza将在1月25日的选举中获胜。奥朗德、Gabriel和其他政客的表态表明，他们都试图迫使希腊继续经济改革，削减开支，并同时安抚市场，表明欧元区能够承受潜在的希腊退欧。

德国资深议员NorbertBarthle表示，我们不是在要挟希腊人民投出正确的一票，但是，Tsipras正在敲诈欧盟，以求在未来获得更多资金，并不完全履行承诺。德国资深国会议员MichaelFuchs表示，如果希腊不愿意继续紧缩，继续改革，那希腊就必须离开欧元区。

Syriza本身发表立场文件引用著名外国经济学家警告，希腊退出欧元区的风险，符合其最近努力说服希腊的债权人，希腊选民担心Syriza胜利。政府发言人说Syriza必须符合欧元区的要求如果赢得权力。

经济学家一致认为，今天的欧元区比2010年更有弹性。现在，只有不到五分之一的希腊债务现在在私营部门的手中。其他都由政府和官方银行持有。这意味着希腊危机蔓延至欧元区其它国家的风险有所减弱。然而，大多数分析师担心，希腊退出欧元区的前景（虽然概率很小）会向市场发出一个信号：欧元区不是永久的。这可能促使投资者抛售其它欧元区弱势国家的债券，推升这些国家的融资成本。

高盛欧洲经济学家DirkSchumacher表示，欧元区相比于五年前，对应抛售的能力更强。但是希腊退欧将会设下一个先例，很难说这将对欧元区外围国家的融资成本产生什么样的影响。

然而，从某些方面来说，欧元区比五年前更为脆弱。经济停滞、通胀低迷、失业率高企加大了欧元区降低债务水平的难度。事实上，在许多欧元区外围国家，债务与GDP比近年来有所提升。而欧洲的经济引擎德国近年来也不尽如人意。昨日公布的数据显示，12月，德国通胀降至5年来最低水平。

一连串经济问题都集中在希腊，对于欧盟来讲也是在不同阶段出现了很多的补救措施，极力扭转欧盟被动局面，但是各国心力不齐造成了行为不专一，为了维持欧盟内部的凝聚力，德法都在极力维护，但是对于希腊不配合得态度，欧盟也有意无意透露出不受威胁的腔调，也即退出欧盟也不是什么大不了的事。

经济数据方面：

今日关注23：00美国11月工厂订单月率，以及12月ISM非制造业PMI。

黄金白银持仓量方面：

全球最大的黄金ETF--SPDRGoldTrust截至2015年1月6日黄金持仓量报710.81吨，机构6日当日加仓1.79吨。全球最大的白银ETF--iSharesSilverTrust白银持仓量报10245.96吨，当日机构减仓4.63吨。

技术面分析：

白银黄金昨日整体走势节奏相对来讲还是清晰明快的，在日线级别上，日线的指标也是多头信号明显，但是需要提醒的是，这种信号是反弹过程中的空头反弹信号，所以盘中走势还会有反复的过程，但是在周线级别里，MACD的走势还是在反弹多头支撑中，受此影响，盘中若出现小级别止跌行为，可以尝试多单进场参与。





白银行情点评：白银日线级别出现底部反弹支撑力，适当轻仓可以尝试逢低做多，下方支撑点3180，3130，目标点3220，3250.黄金多头走势相对白银更加强劲，下方支撑点237.2，236.7，回调止跌尝试做多，目标239.25控制好合理仓位，谨慎操作！