中国经济复苏的七大动力

2015年增长复苏会来自哪里 中国领导人力求经济转型。对于能促进2015年经济结构调整的快速政策改革，经济学家和分析人士目前关注七个领域。今年这些领域很有可能助推世界第二大经济体。

内需活跃。前摩根士丹利首席经济学家斯蒂芬·罗奇称：“2015，中国能抑制经济减速所产生的不利影响，同时不会造成可怕的硬着陆。内需将以前所未有的方式活跃起来。”

石油顺势。高盛集团前亚洲区副主席肯尼斯·柯蒂斯认为，石油和其他大宗商品价格暴跌使中国成为“大赢家”。中国可以省下买石油、煤炭和天然气的钱，便宜地增加战略能源储备。

能源市场变化。美国企业研究所学者史剑道表示，油价冲击也为能源市场化改革提供了“绝佳契机”。中国可能会采取措施，通过减少或取消补贴的方式，提高能源行业的效率。

户籍改革。苏格兰皇家银行中国区首席经济学家高路易说，中小城镇户籍制度的放开和福利改革有助于降低预防性储蓄，并刺激消费。

私有化浪潮。德意志银行称，地方政府寻求卸下资产，这可能会掀起一轮私有化。该银行驻香港经济学家张智威和奥德蕾·史(音)称：“这应该有助于促进生产力，改善增长前景。”

外部环境有利。高盛集团称，中国想要引入市场化改革，2015年会有更有利的环境，因为发达国家经济广泛复苏会促进出口。

不会发生的。经济增长放缓后，上升潜力的关键是债务和劳动力市场状况良好。瑞信经济学家陶冬说，发生少量违约是有可能的。但政府和央行似乎正在想方设法让流动性在系统内流转起来，使违约难以掀起大风浪。美国财政部前官员洛文杰称，随着服务业增长加速和劳动人口萎缩，中国可以在增速较低的情况下创造就业。