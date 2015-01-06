国际油价暴跌5% 国内成品油价十二连跌几成定局

新年首个交易日，由于市场担忧全球原油供应充裕，国际油价再现暴跌走势，收于每桶50.04美元，跌幅高达5%。盘中价格一度跌破每桶50美元的大关，而收盘价位也是主力合约2009年4月28日以来的最低收盘价。

分析人士认为，随着国际油价的持续疲软，国内成品油价格在下一个调价窗口开启后将继续下跌，预计下调幅度在165元至200元/吨，折合每升价格下跌0.12元至0.15元。

布伦特原油和美国石油价格都被称为西德克萨斯中间基原油价格，这种国际石油市场的基准价格自2014年中期以来已经跌过了大半。

市场观察人士指出，全球原油在2015年的上半年会有每天100万桶的供应过剩。西蒙斯公司的分析师说，他们认为供应过量局面会持续到下半年，只是程度上会更加温和一些。

FXTM的首席市场分析师贾马尔-阿赫迈德(Jameel Ahmad)指出，总体而言，原油市场所面对的经济状况并没有变化，“这已经让买家们甚至不会考虑去建立多头头寸”。

受到国际油价持续低迷的影响，国内成品油价格自去年7月起，经历了“十一连跌”。进入新的一年，“十二连跌”似乎亦不会遥远。

安迅思能源研究中心总监李莉表示，国际油价下行势必会导致国内成品油价格的回落。根据安迅思的监测数据显示，1月2日，安迅思成品油价格变化率指数为-4.99%，折合国内汽柴油零售价格下调幅度约为180元/吨。对于此前颇受关注的成品油消费税问题，李莉认为，消费税已经基本调整到位，预计此次不会再有调整。

对此，东方油气网分析师程瑞锋预计，此轮成品油价格下调幅度将会有所收窄，预计跌幅在200元/吨。

根据国内现行成品油定价机制调价周期测算，2015年1月12日24时将迎来2015年的第一轮汽柴油调价节点。