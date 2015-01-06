A股巨震沪指跳水跌逾1% 欧美股市暴跌拖累

受欧美股市大跌影响，A股经过昨日大涨后，今日震荡跳水，虽然盘中沪指在银行股带动下上摸至3394点，再次刷新65个月新高。但随后权重股重挫，股指大幅跳水。

截至中午收盘，沪指跌1.04%报3315.70点，成交额3434亿元，深成指跌0.18%报11500.14点，成交额1793亿元。

盘面上，保险、地产、证券、煤炭、电力等权重板块杀跌，航空、医疗保健、互联网、运输服务等板块上涨。

周一，由于希腊政治不确定性引发市场担忧情绪，导致全球股市暴跌。其中，欧股重挫2.2%，雅典综合指数收跌5.6%。周一美国股市大幅收跌，道指下跌330.76点，跌幅为1.85%；标普500指数跌1.83%，创3个月来最大跌幅。国际油价暴跌，纽油期货一度跌破每桶50美元，创5年半最低。 周二亚太股市早盘全线大跌，其中日本股市跌幅最大。

2015年首个交易日，A股几乎是毫无悬念地出现了“开门红”走势。在石化双雄双双涨停、煤炭和有色金属板块再现“煤飞色舞”走势的带动下，沪深两市股指双双出现大幅上涨，上证指数站上3300点。不过，在股指再度大涨的背后，投资者应该注意调整的来临。

大摩投资（微博) 认为，短期来看沪指3400点一线将面临2009年行情的阶段性高点，短期阻力较大或出现阶段性调整，不过中期市场可以继续看高一线。

一位资深市场人士称，在指数疯狂上涨的表象之下，是券商、基建等此前市场主动攻击型板块整体的休整，地产、银行等板块也出现冲高回落态势，有色金属、煤炭等边缘滞涨股的上攻，意味着本轮行情的中级调整已经临近，大盘变盘在即，因为这些滞涨股的上扬并不具备主动性攻击买盘的持续性，不过是蓝筹股轮涨轮到了而已。

但该市场人士也指出，中小板、创业板早已告别牛市，大盘即便未来出现调整，也不意味着二八风格会再度发生转换，创业板的熊途才开始，所以选股依旧很重要，不要犯战略方向性的错误。

银河证券策略分析师孙建波等则认为，预计1月份大盘指数仍将波动中上行。而从各家基金公司2015年投资策略来看，基金也仍然表示看好2015年的市场走势，并认为大盘蓝筹股会有更为精彩的表现。