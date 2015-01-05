伊朗总统呼吁抑制国家对经济干预 结束经济孤立

据路透社今晨消息，伊朗总统哈桑·鲁哈尼4日呼吁抑制国家对经济的干预，同时尽快结束持续数十年的“经济孤立”，说伊朗不应再把外国投资者视为“威胁”。

一些政治分析师说，内外交困下，伊朗政府可能寻求核谈判尽快取得进展，并且改善与美国的关系。上个月美国与“宿敌”古巴的关系解冻，给了伊朗一些启示。

摆脱垄断让经济透明 就能与腐败作斗争

鲁哈尼当天在首都德黑兰一个经济会议上发表讲话。现场约有1500名经济专家、贵宾及其他听众，包括伊朗经济部长和中央银行行长。

鲁哈尼说，伊朗经济如果继续由政府垄断专营，就不会繁荣，“我们的经济需要摆脱垄断，迎来竞争”。他说，“我们的经济必须摆脱内部投机，需要透明，所有人都能了解经济数据。如果我们能给经济带来透明，我们就能与腐败作斗争。”

西方媒体把鲁哈尼称为“实干家”，称他寻求纠正前任总统内贾德执政时政府在管理经济上犯下的错误。

路透社的报道指出，鲁哈尼这番呼吁似乎是在批评那些反对他推动经济改革的保守派。

鲁哈尼暗示，如果议会阻挠，他会直接诉诸公投。

欢迎外资伊朗投资热 西方解除制裁是前提

鲁哈尼还指出，伊朗不会放弃自己的原则，但是如果伊朗进一步对外开放，将处于更有利的位置，以最终走出经济衰退。

“我们过去经常说，如果外国投资者到伊朗来，我们的独立自主会面临危险。不过，如今时代不同了。”按照他的说法，伊朗人应摒弃旧观念，欢迎外资。

只是，在西方国家连年制裁下，伊朗要获得急需的外资，并非易事。经济分析师认为，伊朗市场接纳外资的潜力非常可观，但西方解除制裁是重要的前提。如果伊朗核问题谈判能在今年6月底这一期限前达成最终协议，伊朗有望迎来一波投资热。

按照鲁哈尼的说法，一方面，伊朗不能只想着提炼浓缩铀的离心机，而要努力发展经济；另一方面，伊朗要坚持“自立”，努力减少对石油出口的依赖，“如果这些事情得以实现，我们的核谈判会更快地向前推进。”

招致反对俄英曾插手 保守派将拿历史说事

西方经济制裁加国际油价暴跌，伊朗经济深陷困境，鲁哈尼寻求绕过保守派掌控的议会，通过公民投票推动一些经济改革，而这势必引发强硬派反弹。

最近几年，伊朗以石油和天然气为命脉的经济因西方制裁而低迷，而去年下半年以来国际油价大幅下跌，更令伊朗财政状况雪上加霜。

法新社认为，鲁哈尼呼吁放下成见、迎接外资，是在影射那段外国插手伊朗经济事务的波折历史。历史上，俄罗斯和英国都曾插手伊朗石油工业。按照法新社的说法，保守派可能把这段历史与鲁哈尼的言论挂钩，以此集结支持者反对。

