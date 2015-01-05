美指开年创新高，日内关注全球PMI数据





周五亚洲时段仍有多个市场处于休市，日本和中国继续因新年假期而休市。汇市中美元继续全面走强，美元指数刷新近6年高位。美元兑日元上涨0.3%，今年来则累计上涨近14%。欧元兑美元下跌0.5%，是2012年7月25日以来首次跌破1.21美元。欧元兑美元全年累计下跌近12%。标普500指数下跌21.45点，跌幅1%，今年累计上涨11.4% 。纳斯达克综合指数下跌41.39点，跌幅0.9%，但今年累计上涨13.4%。欧洲股市在2014年最后一个交易日走高，今年以微幅上涨收官。

数据方面，周四中国官方12月制造业采购经理人指数从50.3降至50.1，稍好于市场预期值50，该指数连续第4个月下降，创下18个月以来最低水平，突显中国制造业已经基本丧失扩张动能。

在2014年最后一天欧央行行长德拉吉继续发表温和言论，称可能会在1月份采取更为大胆的经济刺激措施。他称：“我们做好了技术准备，如有需要，则将从2015年初调整刺激措施的规模、速度和构成成分，对此管委会的意见是一致的”。法国提议在2015年就利比亚问题采取国际行动。意大利总统称将很快辞职。

日内关注重点。欧洲时段中，投资者可重点关注法国、德国以及欧元区一系列制造业PMI的表现，如果数据疲软将再度增加欧洲央行尽快推出QE的几率。纽约时段，投资者可以关注美国的制造业PMI数据。

财经日历

点击查看财经日历

16:55 德国12月Markit制造业采购经理人指数

17:00 欧元区12月Markit制造业采购经理人指数

17:30 英国12月Markit制造业采购经理人指数

22:30 加拿大12月RBC制造业PMI指数

22:45 美国12月Markit制造业采购经理人指数终值

23:00 美国11月营建支出月率

23:00 美国12月ISM制造业指数

主要货币提醒

点击查看技术分析报告

欧元兑美元 EURUSD

欧元兑美元继续破位下行，现已刷新两年半低点。在进入2015年首个交易日后，欧元并未能摆脱此前的下跌趋势。部分亚太金融市场目前仍处于休市状态，而亚市的清淡交投也进一步加大了波幅。目前空头目标很可能将直指1.20大关。欧洲央行行长德拉基近日表示，有必要将在年初采取行动。日内欧洲时段中，投资者可重点关注法国、德国以及欧元区一系列制造业PMI的表现，如果数据疲软将再度增加欧洲央行尽快推出QE的几率。一般而言，终值通常不会偏离初值太多，但如有低于初值，投资者看空欧元区的理由就又多一条。在欧洲央行可能于2015年年初推出量化宽松的背景下，投资者或许开始增持欧元空头，任何可以这么做的理由都会被抓住。欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)近日接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。技术面上，欧元兑美元小时图显示，汇价近期持续跌跌不休，目前慢速下行通道很可能面临进一步下破的风险。技术指标方面，目前均线系统空头排列，MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行。上方压力1.212-1.2145，下方支撑1.2025-1.2。

英镑对美元 GBPUSD

英镑兑美元震荡下行。时段内美元继续惯性走强，非美货币则全线承压。由于部分亚太市场仍处休市，因此整体交投并不活跃。日内晚间英美两国均有多项关键经济数据出炉，而技术面上，多空双方也还尚有一搏。日内欧美数据不少，其中投资者首先应对英国的制造业PMI和央行抵押贷款许可数据加以关注，虽然英国经济在欧洲表现强劲，但英镑的走势却因为英国央行推迟加息而持续走软，如果数据再度疲软，那么英镑可能会继续承压。美国方面，投资者日内主要需关注美国方面公布的三项重要经济数据Markit制造业PMI、营建支出以及ISM制造业PMI。ISM制造业指数的就业分项指标是衡量招聘强度的重要指标，并且可以给出极为重要的非农就业报告表现的有力线索。近来美国普遍强劲的经济数据向市场表明美联储加息的时间点越来越近，但具体何时加息，主要还是看数据决定。如果数据继续表现良好，那么美元有望继续在提前升息的预期下延续强势。技术面上，英镑兑美元小时图显示，汇价目前整体仍处在一个整盘整理的格局之中，日内早间虽有所回落，但整体幅度不大。技术指标方面，目前均线系统横向运行，MACD(12、26、9)主线和信号线拐头向下。上方压力1.5615-1.5635，下方支撑1.552-1.5495。

美元兑日元 USDJPY

美元兑日元大幅走高。日内部分亚洲时段仍处于休市状态，而清淡的交投则加剧了市场波幅。按照以往惯例，市场人士往往喜欢在年初买入去年收益较高的品种，而美元兑日元无疑是其中首选之一。日本央行(BOJ)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在周四(1月1日)日本每日新闻刊登的专访中表示，央行若决定再度放松货币政策时，还有很多工具可用，并强调了央行在下一财年(2015财年)实现2%通胀目标的决心。黑田称，有许多调整货币政策的途径，并重申日本央行准备在必要时再次扩大刺激举措，以实现2%通胀目标。黑田还强调了央行对在4月起的下一财年内实现通胀目标的承诺。部分央行政策制定者认为该目标过于激进，呼吁应放宽承诺。但黑田指出，若只是因实现价格目标有难度，日本央行就放松了自己的承诺，这本身就让目标不可能实现。技术面上，美元兑日元小时图显示，汇价日内再度走高，底部支撑牢固。技术指标方面，目前均线系统多头排列，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行。上方压力120.5-120.75，下方支撑119.65-119.2。

澳元兑美元AUDUSD

澳元兑美元震荡下行。尽管盘初汇价一度上涨，但此后随着美元全线走强，澳元仍重新走弱。昨日公布的中国官方制造业PMI略好于预期，一度提振澳元日内开盘后上涨。中国国家统计局和中国物流与采购联合会(CFLP)周四(1月1日)发布数据显示，中国2014年12月制造业继续放缓扩张，而非制造业则加速扩张，凸显非制造业继续成为经济增长的主要拉动力。数据显示，中国2014年12月(官方)制造业采购经理人指数(PMI)降至50.1，稍好于预期的50，但录得连续第四个月放缓扩张速度，创18个月(2013年6月以来)最低水平，凸显中国制造业已基本丧失扩张动能。在美联储可能加息的情况下，澳元或面临压力、其下行风险依然存在。技术面上，澳元兑美元小时图显示，汇价此前的反弹很可能已临近尾声，单线筑顶风险加剧。若失守此前上升趋势线和200小时均线的重合位，很可能打开进一步下行空间。技术指标方面，目前均线系统空头排列，MACD(12、26、9)主线和信号线向下运行。上方压力0.8185-0.8215，下方支撑0.811-0.8085。

美元兑加元USDCAD

美元兑加元强势上行。在进入新一年后，投资者买入美元的意愿依然较为强烈。而美元兑加元目前的悬念将是其能否上破12月中旬的高位，从而打开进一步的上行空间。经济数据方面，投资者日内主要需关注美国方面公布的三项重要经济数据Markit制造业PMI、营建支出以及ISM制造业PMI。近来美国普遍强劲的经济数据向市场表明美联储加息的时间点越来越近，但具体何时加息，主要还是看数据决定。如果数据继续表现良好，那么美元有望继续在提前升息的预期下延续强势。技术面上，小时图显示，美元兑加元过去几个交易日陷入整理行情，不过唯有突破1.1675附近的阻力，才有可能打开进一步上行空间。技术指标方面，目前均线系统多头排列，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行。上方压力1.167-1.1705，下方支撑1.156-1.1535。

美元兑瑞郎 USDCHF

美元兑瑞郎一路走高，现已刷新四年多高点。欧洲央行行长德拉基在最新的采访中重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。这令欧系货币日内遭遇沉重打击，瑞郎跟随欧元一同走低。欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)近日接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。德拉基呼吁各国政要推行必要的改革措施、降低税负并破除繁文缛节，支持欧元区经济复苏。他表示，欧元区的复苏“脆弱且不平衡”。德拉基还指出，购买国债(QE)是ECB为履行职责可能动用的工具之一，但必须避免向政府提供融资，这是被欧盟条约所禁止的。欧洲央行委员会将在1月22日召开会议。市场押注该行将最终做出购买主权债的决定，就像美国、英国和日本所做的那样。技术面上，美元兑瑞郎小时图显示，汇价日内继续走高，目前距离平价仅一步之遥。技术指标方面，目前均线系统多头排列，MACD(12、26、9)主线和信号线向上运行。上方压力1-1.0025，下方支撑0.99-0.987。

现货黄金 GOLD

在过去的2014年中，金价以年度跌幅仅1.8%出色抗跌。国际现货黄金价格在今日迎来了2015年的首个交易日，虽然黄金在日内有所回升，但整体承压在1200美元/盎司下方。日内数据方面，除了有众多欧元区制造业PMI公布之后，晚间纽约时段亦有美国制造业数据来袭，预计黄金短线方面将经受考验。近来美国普遍强劲的经济数据向市场表明美联储加息的时间点越来越近，但具体何时加息，主要还是看数据决定。如果数据继续表现良好，那么美元有望继续在提前升息的预期下延续强势。从整体交投情绪看，黄金市场的投资者人气目前依然偏空。全球最大黄金上市交易基金(ETF)——SPDR Gold Trust周三(12月31日)的黄金持仓量减少1.79吨或减少0.25%至709.02吨，为六年新低，周四(1月1日)黄金持仓则持平。技术面上，当日内 存在压力。技术点评，跌破1178位置，将会引发下跌至1170。上方压力1210-1223，下方支撑1178-1170。

现货白银SILVER

现货白银则小幅走高至15.85美元/盎司附近。美国商品期货交易委员会(CFTC)周二(12月30日)发布的报告显示，投机者持有的白银净多头减少176手，为净多头26313手，显示投机者对白银继续看多的意愿有所降低。技术面上，当日内存在压力。技术点评， 只要依旧存在16.1阻力位，期待回归至15.52。上方压力16.32-16.48，下方支撑15.52-15.2。

NYMEX原油 OIL

2015年第一个交易日已经拉开帷幕，美国NYMEX原油期货短暂升破55美元/桶，受益于上周美国原油库存降幅高于预期，但库欣库存增加使得油价持续受抑。此外，昨日公布的中国12月制造业活动疲弱亦遏制油价涨势，此数据凸显出中国制造商在应对成本增加与需求降温时所面临的挑战。美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国原油库存下降180万桶，因炼厂提高产量，分析师预估中值料减少6.7万桶；但库欣库存增加199.5万桶。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四(1月1日)联合公布，中国宏观经济先行指标12月官方制造业PMI降至50.1，为2013年6月以来最低，凸显中国制造业已基本丧失扩张动能。此外，伊朗副外长表示，全球油价下跌将让中东国家受创，除非沙特采取措施逆转油价跌势。他称沙特面对油价连续六个月走低却无任何行动，是一次战略失误，仍希望沙特能够作出回应。沙特国家石油公司(沙特阿美)暂停了在旗下拉斯坦努拉(Ras Tanura)精炼厂修建造价20亿美元的清洁燃料工厂计划，这可能是沙特因应过去六个月油价被腰斩，首批暂停的项目之一。美国商品期货交易委员会（CFTC）周二（12月30日）发布的周度报告称，截至12月23日一周，对冲基金四周来首次削减美国原油期货及期权净多头头寸。技术面上，当日内进一步上涨。技术点评， 从技术角度上，RSI技术指标在50%中性区域上方。上方压力55.6-56.6，下方支撑52.45-52。

