元旦假期影响市场的重要财经资讯一览

A股年报披露15日启动沃华医药拔头筹

2015年上市公司预约披露时间表正式出炉，证券时报网综合深沪交易所最新消息，首发年报将在1月15日披露，中小板公司沃华医药拔得头筹。创业板首家披露公司为楚天科技。松辽汽车将成为沪市首批发布年报的上市公司。

截至目前，两市已有逾千家上市公司公布了全年业绩预告，其中近七成公司报喜，约154家公司业绩有望翻番。分析认为，2015年已经开始，年报题材逐渐成为A股市场最有吸引力的操作主线之一，其中业绩存在超预期增长的滞涨股和高送转潜力股有望迎来市场关注。

管清友 ：2015年A股三大风险 会飞的猪是猪八戒

民生证券研究院执行院长管清友（财苑）表示，猪本来真的不会飞的，会飞的是猪八戒，牛也不会飞，会飞的是牛魔王，所以，牛市中别忘了留一份清醒，提醒大家注意三种风险。一是，管理层已经注意到了“快速加杠杆”带来的超涨、超跌风险。二是，基建超预期的风险。三是，美联储加息带来的资本外流风险。

国内航线燃油附加费1月5日起再降 创近十年来新低

随着国际油价一路猛跌，国内航线燃油附加费也迎来了自去年9月起的“五连跌”。从民航局获悉，由于1月起航空煤油价格降至5年来最低，从1月5日开始，800公里以上和800公里（含）以下国内航线的燃油附加费将分别降至30元和10元，比去年12月分别下降了30元、20元。

民航局方面表示，今年1月，国内航空公司的国内航班航空煤油综合采购成本每吨下调了917元，至4795元/吨，该油价已达到2009年10月以来的最低水平。相应的，国内航线燃油附加费的最高收取标准也随之进行调整，800公里（含）以下国内航线下调至10元/人，800公里以上国内航线下调至30元/人。此前，两种航段的燃油附加费分别为30元和60元。本次下调之后，燃油附加费创下了近十年来的新低。记者从多家航空公司了解到，各航空公司将从1月5日起执行调整后的燃油附加费收取标准。

据京华时报报道，事实上，这已经是从去年以来国内航线燃油附加费的第五次下调。去年9月，受到国际油价下跌的影响，国内各大航空公司将800公里以上航段的燃油附加费由120元小幅下调至110元。一个月后，又将800公里（含）以下航段的燃油附加费由60元调整至50元。

去年11月5日，国内航线燃油附加费迎来年内最大降幅。800公里（含）以下航段由50元调整为40元，800公里以上航段由110元调整为70元。据了解，上一次燃油附加费出现70元、40元的低价组合还是在2010年10月。

去年12月5日，上述两种航段的燃油附加费分别再降10元，达到30元、60元。

携程方面表示，目前800公里以上航段的燃油附加费只是去年同期的四分之一，800公里（含）以下航段的燃油附加费已经降到了去年同期的六分之一，加之在民航淡季里很多航线放出特价机票，一些航线加税后的价格比同线路的高铁车票要便宜很多。

