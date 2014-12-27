俄罗斯将带着经济困境走入2015 对欧洲是双刃剑

“俄罗斯和普京仍将带着巨大的经济困境进入2015年”。美国《福布斯》称，近几天来，虽然卢布反弹收回了一部分损失，但是汇率仍然虚弱，抗经济风险能力仍然很低。俄罗斯经济仍处于风雨飘摇阶段。报道称，俄罗斯的问题不仅是经济问题，而且还横跨政治和社会领域。对于俄罗斯和普京来说，2015年仍是非常具有挑战性的一年。

路透社25日称，通货膨胀将成为俄罗斯的下一个大麻烦。文章称，俄罗斯进口大量的食品、高科技设备和汽车，卢布贬值意味着进口这些商品的花费上涨，这将变相推动俄国内通货膨胀，鼓励人们购买美元，而这又反过来刺激卢布进一步贬值。目前，俄国内一些食品，如牛肉和鱼类的价格已经上涨40%到50%。文章还称，自2008年经济困难以来，通胀率10%对俄罗斯而言已是一条心理线。

俄新网26日称，在新的一年中，人民币和印度卢比将为卢布汇率提供支撑。报道称，印度政府正在制定与俄金融结算时放弃使用美元和欧元的方案。此前，中国已经和俄达成相关协议。俄罗斯科学院学者萨利茨基称，中印都希望赋予本国货币以国际和区域货币的地位，因此两国与俄罗斯的货币互换协议将为卢布提供支撑，但两国也不会大公无私。他认为，尽管卢布汇率下跌，中国没有调整与俄罗斯的人民币-卢布互换协议，这就很具代表性。

“俄罗斯经济危机对欧洲来说是柄双刃剑”。德国《西南新闻报》26日称，俄罗斯经济和金融一旦崩溃，也将威胁到欧洲的经济和安全。现在，欧洲的政治家也开始动摇：比如德国副总理、意大利总理和德国外长等，都认为不应让俄罗斯的经济瘫痪。