美女大学生朋友圈卖面膜 月入超50万元

“年底了，麻烦在我朋友圈开店的兄弟姐妹，该交租金了。”最近你是不是经常在自己的微信朋友圈里看到这句玩笑话?同时你可能也会注意到，最近一年在你的微信朋友圈里，多出了不少这样的生意人，他们从前是你的朋友、同学，而今在你身边狂打广告。不要不习惯，这种名叫微商的营销模式在2014年已经悄然蔓延开来。

车妍姣，22岁，成都理工大学播音系大四学生，目前月入已经超过50万元。她开始做微商，仅仅是一年多以前的事。

从今日起，重庆晚报以《2014表情-行进中国·精彩故事》为题，回眸过去一年经济流行色。

月入500元到4000元

想把化妆品钱赚回来

昨日上午，渝北区龙溪街道聚信广场小区，重庆晚报记者见到了打扮时尚的车妍姣。“我毕业了不打算找工作，只想把微商这份事业做好。”车妍姣说，毕业后找个月入两三千元的工作，还不如做自己喜欢的事情，哪怕失败，也是一种成长。

2013年夏天，车妍姣发现有人在微信朋友圈里卖东西，她想，别人能做，自己为什么不能?她从生活费里攒下2000多元作为启动资金，联系了在广州做服装批发的淘宝网店，开始把各种衣服的图发到自己的朋友圈里。“问的人不多，买的人更少。”一个月下来，朋友圈给她带来了500元左右的收入。车妍姣说，虽然钱少，但这是第一次尝到自己挣钱的滋味，也对微商产生了更大的兴趣。

平时，车妍姣爱打扮，对护肤、化妆品都很感兴趣，于是她想，为什么不在朋友圈里卖一些自己熟悉的产品?“最开始只是想把这些年买化妆品的钱挣回来。”车妍姣说，她进回一批面膜后，没想到在朋友圈中卖得如此畅销，第一个月，纯利润就是4000多元。

随着做微商的人越来越多，代理商、经销商等传统销售名词开始在手机里频频出现，车妍姣也慢慢了解了其中的营销结构和门道。

微信好友100人到3000人

现在有近100个二级代理

2014年初，车妍姣拿出18万元进货，成为了她常用的一款面膜的一级代理商。从做出这个决定到签合同，只用了一天的时间，“我不知道哪来的勇气，也没有做过市场调查，就这么一说，妈妈就答应借钱给我创业。”

在那段时间里，车妍姣每天都在朋友圈里刷屏，动员身边的朋友帮忙转发面膜广告。“我那段时间已经快走火入魔了，真的很辛苦。”车妍姣告诉记者，每到一个地方，第一件事情就是用微信“附近的人”搜索，然后添加各种陌生人为好友。那段时间对于她来说，任何人都可能是潜在客户。

不到1个月，车妍姣的微信好友从100多人迅速涨到了1000多人，绝大多数都是陌生人。与此相对的，第一批18万元面膜也迅速销售一空。

此后，车妍姣又拿下了3个化妆品的一级代理权，朋友圈的好友也涨到了3000多人，“现在我下面有近100个二级代理，都从我这里进货，我基本不零售了。”如今，通过在朋友圈里做微商，车妍姣已经成为了朋友中的小富婆，月收入超过50万元。

如何不被屏蔽

每天只插播两条广告

车妍姣说，起初开始在朋友圈发广告，频繁刷屏会招致不少朋友屏蔽，经过她的不断总结，对于怎样不被屏蔽有了很多心得。

“微信朋友圈，也是建立在现实朋友基础之上的，如果疯狂打广告，肯定会被屏蔽。”车妍姣说，最忌讳就是无节制地在朋友圈里打广告，甚至不断发私信给朋友推销商品，任何人都会反感。

“我在朋友圈主要还是发跟我生活相关的，一天最多插两条广告。”车妍姣告诉记者，她用朋友圈记录生活，每天更多是把身边的美食、美景、趣闻都发到朋友圈上，分享给大家，相对广告而言，这些生活趣闻得到朋友的评论更多，在这之间插播几条广告，大家才不会反感。

如何拉近关系

更多投入自己的感情

“朋友圈可以反映一个人的真实生活，浮夸、拜金都会招来反感。只有在朋友圈足够有魅力的人，才会成为一个好的微商。”车妍姣说，如果想在微信上做生意，朋友圈就是你的门面招牌。

此外，还要经常给身边的朋友发微信，寻找在朋友中的存在感。“特别是过节期间，一定要带上祝福送给朋友，不要只为了生意虚情假意，更多投入自己的感情。”

车妍姣说，自己每天会发十几条朋友圈。自己做微商，就把自己每一次进货、每一笔收入都通过朋友圈发出来。“我就是要让大家看，我做的是实事，而不是虚的东西。”车妍姣说，她的辛苦和回报都会在朋友圈上晒出来，让别人看到真实的自己。

明年请人帮发朋友圈

车妍姣说，手机在最近几年发展太快，以前转账还需要去银行，或者用电脑，现在直接用手机就可以了。而层出不穷的手机软件，也的确给大家带来了不少方便。

“我打算在明年开一个工作室，专门雇人为我发朋友圈。”车妍姣说，目前她一个人每天转发朋友圈、写评论，成为了一个彻头彻尾的低头族，有些时候真的忙不过来。她已经在江北区大石坝租下了一个门面，作为她的工作室，不仅可以存放货物，最主要的就是请几个人来帮她发朋友圈，拓展更多的生意。

微商最好作为副业

以赚零花钱为目的

重庆网络营销专家丁然称，当下微信里的微商，尚不能跟淘宝网相提并论，毕竟淘宝网站作为一个交易平台，已经存在了10年时间，也是面向全国的一个交易平台。微信平台，在好友之间形成生意往来，最好只当做副业或乐趣，不要把它当做主业来做。“能够在上面获得较大受益的，毕竟是凤毛麟角。”丁然告诉记者，现在微信朋友圈里，卖得最多的就是面膜，而这种商品不同于其他商品，货源、产品质量、保障等问题在当前市场上仍然没有得到很好的规范。

而微信作为一种社交软件，在上面营销商品，实现不了创新，反而失去了互联网聊天工具的本质。互联网时代，在市场没有稳固之前，大投资做微商有可能遇到不可预测的风险，但作为副业，找些零花钱是完全可以的。