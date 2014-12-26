未来8年中国经济增速不会低于7.5%

未来一个中长时期内，至少未来8年左右，我国潜在经济增长率虽然难免会出现一定程度的波动，但平均而言不会低于7.5%，很可能在7.5%甚至8%以上。有七条支撑这一观点的理由。

第一，改革开放以来我国经济发展30多年经验及其收敛趋势。改革开放后的30多年，虽然经济增长仍然有波动与起伏，但高低差距逐渐缩小，高增长与低增长的连线表明，到目前为止，我国经济收敛于7.5%的水平之上。即使从趋势线角度看，其收敛点也是在8%以上。

第二，人均收入水平及其差距。我国基尼系数虽不是世界最高的，但确实明显高于世界平均水平和联合国提出的0.40警戒线。尽管从道德学角度讲，收入差距大不是一件好事，但是，收入差距的存在却是发展的机遇。收入差距有多大，经济增长的空间就有多大。

第三，地区收入差距。改革开放以后形成了地区收入差距。西部比中部落后、中部比东部落后，这样一个客观存在的差距，从经济发展和增长的角度看，是一个后进追赶先进、低收入追赶高收入的过程，从而地区收入差距又是推动经济持续发展的一个重要动力来源。

第四，人口红利。按社科院蔡研究员估计，到2016年我国传统人口红利将消失。但要看到，传统人口红利虽然逐渐消失了，新人口红利随之很快产生了，主要是每年700多万的大学毕业生要走上工作岗位，从而会形成新的高智商劳动人口红利。这种新人口红利将成为我国新一轮经济增长的一种重要支撑力量。

第五，工业化后期的城镇化发展。改革开放30多年来，我国城市化率从1978年的20%左右提高到2008年的44.9%，城市化建设已成为我国经济增长、社会进步的重要推力。城镇化的大幅度加速，改变的不仅是人口结构，而且是消费结构，继之是产业结构。所以，城镇化发展的加速，必然带来产业结构的大调整与大升级。

第六和第七个支持我国潜在经济继续保持较快增长的因素就是进一步扩大和深化改革开放以及国际市场对中国制造的高度依存。国际市场已经越来越离不开中国。虽然明年外部市场还不那么宽松，将在一定程度上抑制中国的出口需求，但是，我们也需要看到，在总量上则不是很低的，特别是在全球各国对中国制造的优质产品依赖程度越来越高的条件下，这种依赖本身必然会对中国经济增长产生明显的支撑作用。