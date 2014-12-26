欧佩克：油价合理价为70-80美元左右

作为欧佩克组织第二大产油国，伊拉克石油部长迈赫迪24日表示，若石油价格进一步下跌之际，欧佩克有必要介入市场。他认为油价的合理价格应在每桶70-80美元左右。

自欧佩克11月在维也纳部长级会议上决定维持原油产量不变以来，国际油价已下跌近20%。迈赫迪表示，欧佩克在未来的一两年内仍会避免进行市场干预，但如果油价跌到“极低的水平”，以至于打破整体平衡，该组织必然需要介入。迈赫迪没有透露其所指的介入措施是否为减产。

伊拉克政府刚刚通过的2015年财政预算草案是按照石油价格每桶60美元编制的。迈赫迪此前曾表示，为削减财政赤字，明年伊拉克原油产量将从目前的日均300万桶提高至380万桶。

另外在本周结束的第十届阿拉伯能源会议上，海湾地区重要产油国代表反复在会上强调，此次油价下跌的最大因素是欧佩克以外的独立产油国“不负责任”地提高产量。他们还认为，国际油价大跌是多种因素造成的，最主要因素是今年第三季度全球经济复苏势头趋弱，导致对原油需求下降。此外，页岩油和砂岩油等非常规油气资源增产也起到了推波助澜的作用。与会者普遍认为，石油市场当前形势是暂时的，油价将会重新上升，呼吁产油国应在石油和天然气领域进行新的投资，以应对2040年前全球对石油需求的预期增长。