卢布贬值不利影响恐将持续 中国宜“危中寻机

尽管俄罗斯采取救市政策，但卢布能否在近期止跌回升犹存变数。记者采访了解到，不少外贸企业担心卢布继续下跌，给企业出口带来的不利影响和损失，部分企业和在俄华商正准备收缩经营规模，以减少卢布暴跌带来的损失。相关人士建议，中国应积极应对卢布贬值对出口造成的影响，同时用好进口端利好“危中寻机”。

卢布贬值影响仍在持续

记者走访浙江、福建等地对俄罗斯出口的外贸企业发现，由于卢布走势仍存在一定变数，企业对后续市场纷纷表示担忧，害怕此次卢布暴跌引发的市场反应会持续下去，给企业造成更大损失。

聚集了600多家圣诞用品企业的浙江义乌，出口额占到全国圣诞用品出口份额的70%左右。义乌圣诞用品行业协会副会长蔡勤亮说，俄罗斯是义乌圣诞用品出口的第三大市场，义乌每年约20%圣诞用品出口到俄罗斯，今年圣诞用品的外贸出口已经在两个月前就完成了，目前的卢布贬值对义乌圣诞出口企业的影响有限。

蔡勤亮说，“商户现在都忙着圣诞节前的内销，义乌占了全国内销的90%。虽然大家对这一轮卢布贬值感受不明显，但接下来的明年二、三月份就到了新一年的圣诞用品采购、下单季，外贸企业担忧的是，这一波暴跌什么时候能够趋稳？大家担心卢布继续下跌，新一年的采购季受影响。”

对于已接的长期订单和老客户，部分福建出口企业为维持与客户关系，仍艰难履约，他们希望情况能尽快好转，再持续下去企业就会吃不消。福建东山县海魁水产集团有限公司的虱目鱼深加工项目已经与俄罗斯客户签约（以美元结算），俄罗斯客户近期要求降价20%，目前该集团采购的原料已经全部到位并开始生产，俄罗斯又是虱目鱼消费的第一大海外市场，企业表示只能继续谈判，就算亏本也要完成订单。

随着卢布继续贬值，出口企业面临的各类贸易风险正在加大。一般制造业企业的订单周期在4-6周，以9月签订的出口至俄罗斯订单为例，俄方客户当时支付先期定金（美元结算），再以当时1美元约兑35卢布进行结算，11月客户提货时再支付70%的尾款。但随着汇率的急剧变化，客户要多支付30%的本币，一些客户索性“不提货”。

此外，利用信用证结算的方式也出现了风险，由于卢布贬值，俄罗斯银行开具的信用证在国内银行认可度不断下降。部分俄罗斯客户因为卢布贬值反复推迟付款，出口企业贸易风险大增。

企业选择收缩“抗寒”

记者采访了解到，由于卢布暴跌导致损失严重，加之不利影响仍在持续，部分出口企业和在俄华商选择收缩经营规模以“止损抗寒”。位于浙江临安的杭州亮亮电子照明有限公司是一家出口LED产品的外贸企业，公司2010年在俄罗斯设置了销售办事处，有3个中国员工4个当地雇员。公司总经理汪祖平说：“这次对我们打击比较大，最近销量下降了20%到30%，既然汇率不稳定，我们正计划让驻俄罗斯的销售员工提前放假回国。”

俄罗斯台州商会会长俞圣联表示，卢布大幅贬值对中国商品出口影响非常大。目前，在俄华商约有四五十万人，主要从事服装、鞋帽等行业，塑料制品、矿山、农业等行业也分布广泛。当前形势下，多数华商总体原则是保持接触、缩小买卖。就是尽量减少出口，或者小批次出口以维护客户圈，因为这时候卖得越多赔得越多。

“面对俄罗斯当下的困境，华商的心态多数是等待观望，跟俄罗斯民众抵抗一起风险，等待危机过去，商业回暖。”俞圣联表示。记者采访的多位在俄华商表示，实际上，华商对俄罗斯经济这种断崖式的波动已不足为奇，已具备一定的免疫能力。比如曾遭遇的“休克疗法”，一夜之间商业业态被完全打破。再如1998年的俄罗斯金融危机，一夜之间资产急剧缩水。还有目前仍存在的“灰色通关”，说要遵从当地法律，但政府部门对非法的、不正规的业态睁只眼闭只眼，华商只能见招拆招。此外，本土的银行、垄断行业等借机敛财，也是让华商诟病的地方。

“华商经受多了，什么风险都看得惯，多数华商的心态还是较平和的。俄罗斯让华商有底气的地方在于，这么大资源的国家，要粮食有粮食，要工业有工业，而且什么国际制裁都不怕。”俞圣联同时表示，在俄华商的流动性一直都比较大，这轮冲击也会让部分华商回流，产生撤回的念头。

积极应对“危中寻机”

针对卢布暴跌引发中国企业出口遇阻、受损等情况，业内人士建议政府部门积极应对、帮扶指导企业渡过难关。同时抓住进口端的有利时机，扩大战略性物资进口规模，危中寻机。

就近期卢布大幅下跌的形势，中国应在与俄罗斯坚持战略协作大方向同时，警惕其金融市场不断上升的风险。为防止对俄出口风险扩大，浙江省商务厅外贸处处长张勇、福州出入境检验检疫局工作人员林婧一建议，政府部门应提前对出口企业开展帮扶指导，加大对卢布汇率风险预测力度，防止出口亏损损害中方公司利益。

他们同时建议，出口企业在选择俄方客户时，应对其资质进行审查与核实，签订外贸合同中列明受汇率影响的补偿条款，并尽量将长单、大单改为短期订单，缩短发货、结算周期，有效防范汇率波动带来的风险。

浙江省国际贸易研究院院长张汉东建议，企业在走出去过程中应更加注重对国际形势、地缘政治的了解，有效规避风险。“政府部门也应该加强风险提示，同时需密切注意卢布大幅贬值可能引发的社会风险、政治风险，保障华人华商的人身财产安全。”张汉东说。

记者在黑龙江绥芬河、黑河等口岸城市走访发现，与俄方出入境人员大幅下降相对，中方出入境人员持续上升。主要原因是卢布贬值、人民币升值，中方居民赴俄旅游特别是去俄罗斯购物人员增多。不少边贸企业也纷纷乘此有利时机，逐步增加从俄方的进货量。

俞圣联表示，目前卢布暴跌形势对中国进口企业来说却是极大的利好。对赴俄罗斯采购的企业来说，有色金属、木材等原材料用美金去买，把这些资源拿到中国，就是绝好的商机。商务部国际贸易经济合作研究院国际市场研究部副主任白明建议，企业可以利用卢布走弱的时机扩大从俄罗斯进口的规模。

中国是全球重要的原油、金属等资源进口国，包括原油、铁矿石以及有色金属的对外依存度均较高。相关专家认为，中国应在积极应对卢布贬值不利影响同时，充分利用进口端利好危中寻机，在国际原油价格下跌的有利时机增加石油进口和战略物资储备，获得更多实惠。