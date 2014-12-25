2015全球市场将如何演绎？

2014年发生的重要事件在此前并未被预料到：在2013年末和2014年初之际，与1914年相似的是2014年的焦点仍是中国南海争端，而不是俄罗斯寻求其在中欧势力范围内的安全地位。市场曾普遍预计全球资本市场的关键基准——美国收益率将走高，因美联储(FED)放缓了购债计划。然而，美国10年期国债收益率在10月中旬时却下跌至115个基点，触及1.85%，并在12月初持稳于2.15%的低水平。

尽管市场已充分意识到美国页岩油产量将会过剩且全球需求疲软，但没人曾预料到原油价格会大跌40%。市场也曾一致看好日本股市，并预计其会受日本央行(BOJ)激进的货币政策和日元贬值影响而上升，然而事实却并非如此。直到10月末日本央行增加刺激措施之际，日经指数仍处于年内低位。

大家此前已经意识到美国和欧元区、日本等发达国家之间的货币政策差异是投资环境的一个主要特征，在过去的六个月也一直写到这个问题，现在这已经成为新的共识。上述逻辑仍然是令人信服的，但是可以通过考虑这种分歧会引发怎样的问题来为我们提供更多的价值，而不是一再重申一直在说的问题。

美国是否会让市场失望？分歧投资主题是基于美国经济发展速度较快，而其他发达地区经济增速相对缓慢。如果市场预期被证明是错误的，那么美国经济最可能令市场失望，这或将以下面三种方式显现出来：

首先，美国经济增长或令市场失望

美国2014年经济大幅萎缩，其中也有恶劣天气的因素。天气的不确定性使得很难把这考虑到经济预期当中。

在冬季天气稳定之后，4-9月这六个月期间，美国经济增速创过去10年来最快。虽然美国经济已回归增长模式，经济增速接近2.5%也是合理的。但是欧洲和日本增长疲软，再加上中国经济增长放缓，这都是美国经济增长面临的阻力。与此同时，美元走强或也会抑制增长。较慢的增速或将与劳动力市场缓慢改善表现一致。

其次，美联储已习惯性地高估了其接近物价稳定目标的程度

如果美联储最爱的衡量通胀的指标——核心个人消费支出指数继续下降，那么失业率是否会下降就存在一定的不确定性。除非劳动力市场伴随着强劲的薪资增长，否则美联储料不会采取加息行动。当然官员们或许会回过头来看石油和汽油价格下跌所带来的间接影响，例如交通运输成本减少，这会在一定程度上拖累通胀。

最后，美联储官员一直在强调他们的第三项任务——金融稳定，这是经常被遗忘或忽略的

国际清算银行最近警告货币和资源错配的问题，尤其是那些新兴市场国家的企业，这些企业因为美元升值而增大了风险敞口。全球资本市场的不确定性或将鼓励投资者推迟美联储的首次加息时间。

油价下跌提振GDP增长

油价下跌提供了一个重大的转移，将石油生产商的收入转为消费者的收入。据产业预估显示，油价平均下跌10美元/桶，则会提振GDP增长0.20%-0.25%。欧洲、日本以及中国都是主要的能源消费国，油价下跌扮演着重要的、意想不到的“刺激措施”的角色。

欧洲方面

投资者一直在关注欧洲央行的资产负债表规模，这导致他们对欧洲央行正准备推出的史无前例的货币政策TLTRO有些麻木。定向长期再融资操作(TLTRO)是欧洲央行从银行业购买资产，包括担保债券以及资产支持证券(ABS)，进而向市场释放流动性的货币政策。而此前的长期再融资操作(LTRO)将会于2015年初被完全偿还，偿还完成后欧洲央行关于资产负债表的下行压力将会有所缓解。

随着资产评估和压力测试结果出炉，欧洲银行业减债结束的迹象已经显现出来。欧元下跌同样也提高了海外资产的价值，同时也令金融状况有所缓和。

然而，在2015年一季度之前，法国和意大利或将进行结构改革并递交实施时间表。希腊将很可能会在2015年初举行大选，民调显示左翼联盟或将获胜。

安倍经济学是否会重回正轨？或许市场太过看跌日本经济

日本4月上调消费税是一大错误决定，因为无论如何上调消费税已致使日本经济大幅萎缩。然而，随着第二次上调消费税时间的推迟、企业税下调、政府额外预算的增加，日本经济已重回正轨。在上调消费税之前，激进的财政与货币政策已经使日本经济年化季率在五个季度里面获得3%的增长。

油价下跌或许会推低日本核心通胀率，但同时也会扮演经济刺激措施的角色。除此之外，日本人冬季津贴和基本工资很可能都会上涨。基于这种情况，自10月以来日本贸易加权指数已下降约15%，这在某种程度上来说也是货币政策放松的表现，与此同时日经指数上涨25%，日债收益率小幅下降，这都是日本财务状况显著放松的表现，这将会支撑日本经济增长。

市场可能无法完全欣赏安倍的第三支箭——结构改革。日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)已经在跨太平洋伙伴关系谈判中表示他愿意挑战既定的农业利益。安倍政府正在推行企业治理改革，例如更多的企业正在开始拥有外部董事。

美联储加息时间

目前，市场预期美联储或将会在明年年中进行首次加息，更可能会在6月的会议上宣布加息，因为会后的新闻发布会将帮助引导投资者的理解和预期。然而，9月的会议后也有新闻发布会，也满足这一标准。预期2015年中期，美国劳动力市场可能已经大幅改善，这将会与通胀没有达到美联储2%目标相抵消，美联储可能会采取权宜之计而加息。

