原油库存意外过剩布油测试60美元

美国能源信息署数据显示上周EIA原油库存意外上升了730万桶至有史以来的最高12月水平，分析师此前预计原油库存会季节性减少，油价因此在早盘时段下跌，并测试新低。

芝加哥Price Futures Group分析师Phil Flynn表示， “圣诞节之际，炼油商和生产商通常会因年终税收的原因降低原油库存，但这样洪水般的石油供应无处可放。”

美国东部时间下午1:30点(格林威治时间1730)纽约商品交易所因圣诞节假期提前关闭，美国WTI原油期货近月合约下跌1.28美元，收于每桶55.84美元。周三当天交易量约180000手，大约平时的一半。

近月布伦特原油下跌1.45美元至每桶60.24美元，日低59.37美元。在过去的七天，布伦特原油在每桶60美元的两侧疯狂波动，但尚未完全跌破该关键心理支撑位。

油价昨日一整天都在下跌，扭转前一天全部的涨幅，周二美国商务部数据显示美国经济第三季度增长了5%，为自2003年以来最快增速，远远超过商务部此前报道的年增长率3.9%，美国强劲经济数据推高原油价格。

每周数据显示，即使异乎寻常地温暖的天气抑制柴油需求，美国东北部柴油库存仍然异常低，纽约柴油期货(也称为ULSD)昨天大部分时间的表现优于原油，但市场接近收盘时的一波获利回吐令柴油期货当天跌幅超过了3%。

今年油价跌至金融危机以来的最低水平。需求疲软和美国页岩油产量的增长导致全球供应过剩，欧佩克核心国沙特阿拉伯已表示它不会通过削减自己的产量以消除过剩。交易员正在努力摸索油价可以跌至多低，引发油价急剧波动。在过去的七天，布伦特原油平均盘中交投区间为每桶3.30美元，超过11月的平均水平1美元。

