美国经济增长速度2003年以来最快

华盛顿—

美国经济的增长速度达到2003年以来最快的水平，部分原因是消费者和企业支出的增长。分析人士表示，经济增速并非昙花一现，而是经济未来发展势头的信号。 联邦金融网络的布拉德.麦克米伦接受美国之音采访时说：“这是11年来最快的经济增长速度，说明我们离经济的好时候不远了。我还不能说是经济繁荣；但经济的恢复是可持续的，而且正在加速。”

金融市场提前送上节日礼物，道琼斯工业平均指数第一次超过18000点。国内生产总值是衡量宏观经济健康状况的指标。巴克莱资本首席经济学家麦克·盖蓬说，在美国这样一个以消费支出驱动的经济体里，这意味着企业现在应该不失时机地迎头赶上。他说：“美国经济总量的三分之二与消费有关。历史经验证明，企业投资滞后于消费或者经济增长。所以，如果整体经济增长开始加速，那么2015年可能是对企业相当不错的环境。

不过，外部因素仍可能对美国经济造成影响。Bankrate.com分析师克拉斯·贝尔接受美国之音采访时说，这包括石油生产国收入减少，以及其它国家经济增长放缓。他说：“我认为经济可能会有一些轻微的阻力。我们的许多贸易伙伴经济增长过慢，所以我们的出口增长，很可能不如今年早些时候。”

美国快速的经济增长也可能导致价格上涨。联邦金融的麦克米伦说，这意味着通胀的上升。他说：“首先，工资的增长将加速；事实上，已经开始增长了。其次，业主等价租金—也就是住房成本---是通胀指数的一大部分；而它的增长其实比人们意识到的要快。”

美国的通胀率一直远远低于美联储2%的目标。但有些人认为，好于预期的经济增长和消费支出的增加，可能会导致美联储提高利率的时间早于经济学家预期的2015年中期。

