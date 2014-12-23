低油价的牺牲品：黄金

自今年6月以来，原油价格大幅下跌，债王格罗斯（Bill Gross）曾指出这对物价不利，而黄金投资者瞄准的正是通胀，所以也就对黄金不利。

OakBrook Investments LLC的Peter Jankovskis认为：“忘了通胀吧，现在谈论的都是通缩。原油价格的下跌又增加了一些通缩的压力，明年美联储可能升息，美元会继续走高，黄金将承受压力。”

尽管在过去6年几乎没有什么通胀，但投资者们曾经预计通胀会大幅增加（因为QE），也正因此，2011年时金价被推到了1923美元/盎司的顶峰。

目前通胀低迷，使得贵金属整体都受到很大影响。

原油价格近期又持续大幅下跌，今年至今已经跌去了差不多44%。美国通胀预期的指标——五年收支平衡利率下降33%，是2008年以来最多的。11月，生活成本下降0.3%，是2008年12月以来最多的。总而言之，原油价格的低迷进一步拖累了通胀。

前Pacific Investment Management Co，现Janus Capital Group的Bill Gross认为，便宜的能源价格使得通胀难以达到美联储2%的目标，

黄金ETF的持有量在上周落至2009年以来的最低水平，今年至今已经流出了差不多76.8亿美元。期金的未平仓合约今年下降5.3%，连续第二年下降，是2005年以来最长的一次。

彭博调查显示，31名接受调查的分析师对下一季度金价预期的中位数为1175美元/盎司，略低于目前水平。

尽管美联储明年会升息，但欧洲、中国和日本央行则都有施行宽松政策的迹象。

Fiduciary Trust Co的首席投资官Michael Mullaney表示：“全球范围内通胀的因素是混合的，要看有多少流动性被注入系统。虽然还没有出现，但已经慢慢在开始了，会出现一些通胀压力。”

不过Deltec International Group的投资主管Atul Lele认为：“黄金作为对冲通胀的工具是没有必要的，我们认为美国的通胀可能会上升，但并不足以到令人担忧的程度。”

