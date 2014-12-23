美股美元持续上涨 黄金大跌30美元至三周最低

国际黄金周一（12月22日）亚市开于1195.18，随后震荡上行刷新日内高点1201.80；欧市盘中，黄金回吐亚市几乎全部涨幅，最低触及1194.38。

北美开盘后,黄金持续下行，刷新三周低点至1170.80美元/盎司。国际黄金周一开于1195.18，最高触及1201.80，最低下探1170.80，收于1175.10美元/盎司，下跌20.08美元，跌幅1.68%。

美国COMEX 2月黄金期货价格周一收盘下跌16.20美元，跌幅1.36%，报1179.80美元/盎司，跌破1180关口，创逾三周最低收盘位。

上周四公布的美联储12月FOMC政策声明以“耐心”取代了“相当长时间”措辞，耶伦在会后的新闻发布会上中把“耐心”定义为“至少等待两次会议”，美元、美股自此之后大举上涨。

美元指数突破2009年3月高点，刷新2006年4月以来高点89.80逼近90关口。美股已连续四个交易日上涨，周一标普道指收盘创新高。

衡量美国Comex期金60日波动性的一项指数升至18.1，创下今年1月10日以来最高水平。期金当前的成交量比过去100日均量低55.0%。

周一全球最大黄金ETF，SPDR Gold Trust维持724.55吨的持仓不变，上周该基金持有量上周增加1.19吨。

利好因素：

1.美国11月成屋销售总数年化493万户，创半年以来新低。11月成屋年化销售环比下跌6.1%，前值增长1.5%，预期下跌1.1%。

2. 瑞士海关上周四（12月18日）公布数据显示，今年11月瑞士共出口232.3吨黄金，较10月200.8吨亦增长。其中，34.7吨黄金出口至中国大陆（10月为42.5吨），34.2吨出口至香港(10月25.7吨)，77吨出口至印度(10月75.1吨)。

利空因素：

1. 美国股市周一连续第四个交易日上涨，道琼斯指数上涨154.64点，收17959.44点，涨幅0.9%，为今年来第35次创出新高。标普500指数上涨 7.89点，收2078.54点，涨幅0.4%，为今年第50次创出新高。纳斯达克综合指数上涨16.04点，收4781.42点，涨幅0.3%。

2. 美元继续上涨，对一篮子货币美元指数突破89.80，创八年半新高。美元兑日元上涨0.4%，至120.03，为两周来高点。

3. 原油期货价格周一下跌，因沙特阿拉伯周日表示，即使非石油输出国组织(OPEC)国家减产，沙特也不会为了提振油市而这么做。美国WTI原油期货价格下跌 1.87美元，结算价报55.26美元/桶，跌幅3.3%。布伦特原油期货价格下跌1.27美元，至60.11美元/桶，跌幅2.1%。

4. 美国商品期货交易委员会(CFTC)周五(12月19日)公布的周度报告显示，截至12月16日一周，对冲基金和基金经理五周来首次减持了Comex黄金 期货及期权净多头头寸。具体数据显示，截至12月16日一周，COMEX黄金投机净多头头寸减少了793口，至103738口。

后市展望：

◆iiTrader 的高级市场策略师Bill Baruch称，美国明年会紧缩政策，而其它国家的央行则会施行宽松政策，这会增强美元，伤害黄金。他表示，“黄金最重要的基本面指引是美联储政策，无论 他们在升息之前等多久，他们最终都会升息，这是最重要的。”Baruch还认为，明年美元将成“大赢家”。“金价要收于1180美元/盎司下方才能表明空 投掌控，我们对2015年金价的目标是1030至1045美元/盎司。

◆技术分析机构FX Empire周一(12月22日)在报告中表示，上周金价跌破了1200美元/盎司的水平。FX Empire认为，金价还会继续走低，可能会跌向1150甚至1140美元/盎司下方。该机构目前仍然对黄金看空，并且认为1250美元/盎司上方有强大 阻力。美元会继续走强，并且继续为黄金施加压力。

◆荷兰银行（ABN Amro）分析师Georgette Boele表示，“我认为投资者不会在这个时候进入市场，但流动性相当低，如果有订单涌入，影响会非常大。我仍极度看空2015年黄金前景。如果市场的风险偏好积极，利率上升，美元走强，黄金很难上涨。”

◆AnandRathi Commodities Ltd周一发布的报告称，“黄金似乎从美元，股市和原油中寻求指引。圣诞和新年临近，市场参与者可能减少。更低的流动性意味着不稳定。”本周交易日缩短，黄金料将保持窄幅盘整。

◆芝加哥R.J. O’Brien & Associates资深商品经纪人Phil Streible认为，整体环境非常利空黄金市场，市场仍然极不稳定，因为未来两周的交投情况势必非常清淡，这无疑会让波动性被放大。

