苹果中关村代理商跑路涉资过亿 多金融机构受殃及

“涉及我们中关村的十多家商家已经向海淀公安局报案，目前正等待警方消息。”中关村某苹果经销商季先生向《经济参考报》记者表示。记者日前从北京公安局海淀分局相关办案人员处得到进一步证实，广达世纪法人董维确实涉案跑路，目前警方正在全力追逃。

季先生告诉记者，听说今年10月16日苹果6将在国内上行货，早在10月1日广达世纪便与包括中关村以及河南、河北等地的几十家下游苹果分销商收取iPhone6及iphone6 plus预定金。“我10月1日打了20万元定金，10月16日之前，广达世纪老板董维又让我把货款和尾款给他打过去。听说我们这块儿最少给他打了81万多，最多打了190多万，合在一起大概2000多万元。”季先生说。

事实上涉及下游经销商的款项，远不止季先生所说的2000多万元。“由于iPhone6及iphone6 plus即将在国内上市，所以有不少代理商提前向该公司下订单，陆续打款6000万左右。” 另一位受害商家熊先生表示。

季先生透露，这次牵连苹果分销商链条方很多，包括苹果中国直接授权方上市公司神州数码和方正。其中神州数码为广达世纪担保金额高达1200万元。

而据北京银行某高层透露，该事件涉及的银行资金在4000万元左右，其中北京银行有1500万元，交通银行和民生银行共计约2000万元到2500万元。此外还涉及中关村担保公司资金有1000万元。记者又从民生银行处获悉，由于看好苹果产品的热销，此前民生银行向广达世纪提供的300万元无抵押无担保贷款，目前也成了“坏账”。

苹果中国相关工作人员此前在给《经济参考报》记者的回应中表示，“苹果在中国地区所有的授权经销商中没有北京广达世纪这个公司，至于授权经销商再自行授权下一级分销，苹果公司就不知道了。其合同中授权的权利和义务条款，涉及商业秘密，不便透露。”

对此，业内专家表示，跑路事件与苹果公司的销售模式也有一定关系。凭借技术上的优势和品牌效应，苹果公司形成了“金字塔”式的分销结构。上级分销商对下级分销商在议价和拿货方面具有绝对优势，在交易时不是正常的“一手交钱一手交货”模式，而是订金模式。“再加上在营销模式上采用‘饥饿疗法’，被吊足‘胃口’的远不止下游的分销商，连一向有资金优势的银行也‘垂涎’其巨大利润，而舍弃采取担保和质押的风控手段，可见苹果品牌在国内的‘任性’。”