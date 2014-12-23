金价周一下挫1.4% 受油价跌势拖累

美国股市

周一美国股市连续第四个交易日上涨，标普500指数收于历史新高。本周由于圣诞节即将到来，美股交投淡淡，12月美股一度经历了剧烈动荡，原油价格也持续波动。

道琼斯工业平均指数上涨154.64点，涨幅为0.87%，至17959.44点；纳斯达克综合指数上涨16.04点，涨幅为0.34%，至4781.42点；标准普尔500指数上涨7.89点，涨幅为0.38%，至2078.54点。盘面上，多数板块上扬，电信和科技板块领涨。

欧洲股市

伦敦股市《金融时报》１００种股票平均价格指数２２日收盘上涨，报收于６５７６．７４点，比前一交易日上涨３１．４７点，涨幅为０．４８％。欧洲其他两大股市均上涨，法国巴黎股市ＣＡＣ４０指数２２日以４２５４．４３点报收，比前一交易日上涨１２．７８点，涨幅为０．３０％；德国法兰克福股市ＤＡＸ指数收于９８６５．７６点，比前一交易日上涨７８．８０点，涨幅为０．８１％。

国际原油

油价周一再度大跌3%。石油输出国组织欧佩克（OPEC）多名官员相继发言暗示这个合作性垄断组织将继续维持产量，引发油价的再一次大幅下跌，主力原油合约报价场内交易中收低在每桶55.38美元。

黄金

纽约商品交易所2月主力黄金合约周一跌16.20美元，收于每盎司1179.80美元，跌幅是1.4%。该合约在上周有2.2%的累计跌幅，不过在上周五微涨0.1%，并且在周一早些时候一度走高。

有分析师指出，贵金属新一轮的下跌主要是因为油价近期的跌势，以及美元相对其他货币的强势表现。作为全世界范围交易最旺盛的大宗商品，原油价格上的变动通常都会引发黄金等其他商品期货的跟随。而相对强势的美元使得持有和交易以美元定价资产的成本升高，对包括黄金在内的期货合约产品的价格是不利的因素。

汇率

美元对其他主要货币汇率２２日上涨。

经济数据方面，美国全国房地产经纪人协会当天公布的报告显示，受供给收紧和消费者信心走低影响，１１月份美国旧房销量从１０月高点回落。报告显示，１１月份美国旧房销量经季节调整按年率计算为４９３万套，比前一个月的修正值下降６．１％，低于此前经济学家预测的５２０万套。

市场普遍关注２３日将公布的美国经济数据，包括第三季度美国国内生产总值（ＧＤＰ）终值、１１月份美国工厂耐用品订货额、１１月份美国新房销量等。

由于全球股市近日走出低迷，投资者避险情绪降低，当天日元对美元汇率连续第四个交易日下跌。此外，衡量美元对六种主要货币的美元指数较前一交易日上涨０．１７％，在纽约汇市尾市涨至８９．７５４。

截至当天纽约汇市尾市，１欧元兑换１．２２２４美元，低于前一交易日的１．２２２５美元；１英镑兑换１．５５９４美元，低于前一交易日的１．５６３６美元；１澳元兑换０．８１３８美元，低于前一交易日的０．８１４２美元。

１美元兑换１２０．０１日元，高于前一交易日的１１９．５１日元；１美元兑换０．９８４４瑞士法郎，高于前一交易日的０．９８４２瑞士法郎；１美元兑换１．１６４２加元，高于前一交易日的１．１５９７加元。