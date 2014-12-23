2015年全球市场十大“灰天鹅”事件预测

北京时间12月23日凌晨消息，媒体周一分析文章指出，美国股市在2014年爬过了一道由来自国内和国外的大量恼人事件构成的忧虑之墙，虽然华尔街人士对未来有某种程度的担忧，但总体依然看好2015年的前景，只是投资者们总是应该小心潜藏在表面之下的风险。

文章指出，并不是所有的问题都能够达到所谓“黑天鹅”这种完全无法预期的意外事件的程度，但是也可能成为“灰天鹅”这类几乎在预料之外的事件。

灰天鹅事件可以和黑天鹅事件一样带来大量麻烦——2014年埃博拉病毒的爆发就可以被视作一个灰天鹅事件：病毒并不是新的东西，甚至不是第一次疫情，但是也是这种致命病毒第一次进入美国境内。

以下是MarketWatch对2015年可能的灰天鹅事件的预测：

1. 联储的政策错误

联储主席珍妮特-耶伦在12月的新闻发布会上安抚了市场情绪，承诺会在加息时采取缓慢但是稳定的方式。但是这依然是一个极难平衡的方式。如果联储过于紧张而太早行动或者是加息太快，可能造成经济复苏偏离轨道，并迫使联储在之后再次转向。在另一个极端方向上，联储可能过于耐心，造成决策制定者们要在之后激进地提高利率，以追赶再度飙升的通货膨胀。

2. 油价的逆转

考虑到全球供应过量和需求增长的无力，对于油价存在的普遍悲观情绪是完全可以理解的。但是汇丰银行的原油和天然气股权研究全球主管高登-格雷（Gordon Gray）认为，这种平衡局面可能很快转变。

高登-格雷在一份分析2015年尾部风险的报告中指出，全球闲置产能“从历史角度来说是相当有限的，而且主要集中在沙特阿拉伯手中”。计划之外的事件，比如利比亚多处出口港的再次被关闭，或者是其他地方政治动荡的冲击，都可能很快消除目前存在的很多过量供应，导致油价大幅度的上涨走势”。他认为，某个事件可能导致年内跌幅均超过50%的西得克萨斯中质原油合约和布伦特原油期货合约的报价出现一次大涨。

3. 欧洲政局

欧洲方面最为紧迫的威胁再一次来自希腊。1月的提前大选还是有可能发生，民意调查显示反对紧缩政策的中左翼联盟可能获得政权。虽然该党在之前撕毁援助协议的立场上有所软化，但是由极左翼势力执政还是让人感到焦虑。

聚光理念的董事经理史蒂芬-派泼（Stephen Pope）说，“中左翼联盟的）阿莱克西斯-特斯普拉斯（Alexis Tsipras）可能不像曾经那么火爆，但是他可能很快成为希腊总理，这势必引爆新一次的希腊债务危机。希腊是否会离开欧元区还有待讨论，但是我敢说欧盟肯定会连夜召集会议，决策制定者们会竭尽全力来控制债务危机。”

4. 数字大战

在考虑2015年的尾部风险时，很难有什么事情能超过2014年的某些意外，特别是朝鲜对索尼名下索尼电影的黑客攻击。这一事件凸显了数字攻击可能对某家公司，支付系统甚至互联网本身造成的巨大伤害——不管是不是由国家支持的黑客行为带来。这一事件让2014年零售商塔吉特的数据失窃就像是一场儿戏，可能在未来数年都是一个令人担忧的问题。

5. 流动性蒸发

10月15日的“迷你闪电崩盘”中，十年期国债收益率大跌35个基点之后又快速收窄跌幅，凸显了市场对于伤害性的流动性枯竭可能成为一种常见现象的担忧。

汇丰银行的策略师丹尼尔-芬恩（Daniel Fenn）说，这个问题部分是因为做市商希望回避持有国债等证券库存的风险，它们没有持有足以在买家卖家之间无法一一匹配的情况下满足交易需求的证券库存，而只是像一般经纪商那样试图撮合现有的买家和卖家。

6. 新兴市场货币危机

原油价格正遭重创，巴西和俄罗斯等原油生产国的货币也遭遇困境。而美联储在这个时候表明，会从2015年年中的某个时候开始提高利率。这对很多新兴市场国家而言将是一个问题，投资者们放弃它们的货币而追求美元更高的收益率，会导致多种货币大规模贬值。

如果原油价格继续下跌，联储又真的按照承诺加息，可能造成多个新兴市场国家的不稳定。

理想资产管理公司的首席执行官拉胡尔-沙阿（Rahul Shah）说，“货币危机在金融历史上其实相当普遍。油价只需要跌到每桶40美元左右就会发生——虽然并不是很大的机会，但是可能性还是相当高。”

7. 乌克兰或者其他地方的战争

乌克兰东部的冲突还远远没有结束。俄罗斯分离主义分子已经在11月宣布顿涅茨克和卢甘斯克是独立的共和国，目前看来只有军事干预才能帮助乌克兰重新夺回这些地方，而以乌克兰人的涣散和不安来看，这种情况不太可能发生。

在欧盟的帮助下，乌克兰和俄罗斯在近期解决了天然气进口问题的长期争议，但是普京总统可能采取权力内的任何手段来阻止乌克兰加入西方阵营。

乌克兰总统波罗申科在上周四呼吁该国议会批准一个允许乌克兰加入北大西洋公约组织的法案，普京则是在周三的年度新闻发布会上暗示，俄罗斯不会坐视北约如此逼近俄罗斯的边境。因此，一次全面的入侵并不是完全没有可能的。

战争威胁甚至并不仅仅限于俄罗斯——朝鲜的行动也可能引发日本或者是美国的军事回应。

8. 埃博拉疫情

虽然世界卫生组织称埃博拉疫情在几内亚和塞拉利昂的蔓延速度已经放缓，但是塞拉利昂并不是一直有好运气。被视作该国抗击埃博拉疫情最资深人士的维克托-维罗比博士（Dr. Victor Willoughby）在上周四因为病毒感染去世，成为该国第十一个因为埃博拉病毒丧生的医生。

虽然不太可能发生，但是全球性的疫情还是存在一点点机会爆发。从2013年晚些时候开始的埃博拉疫情可能蔓延到更多邻近国家。在感染率降低到零之前，全球人口都不能说是安全的。

另一个令人不安的发展是，还有可能在未来出现更多埃博拉病毒的变种。

9. 恐怖主义

对伊斯兰国的空中打击正在变得越来越频繁，库尔德武装在过去几天收复了部分被占领的伊拉克领土。但是虽然有这样的进展，伊斯兰国还是控制着叙利亚和伊拉克北部的很多地方。

有专家说，美国的空中打击效果并不好，世界需要派出地面部队来消除伊斯兰国的威胁。10月进行的一次民意调查显示，大多数美国人支持采取这样的行动。

拉胡尔-沙阿指出，一般情况下，原油价格会在美国采取军事行动的时候上涨，美元也会随之变强，股市和美国国债则会下跌。他说，“这就是所谓的恐慌交易，但是因为油价已经如此之低，美国股市可能不会有太糟糕的反应，油价的上涨反而会帮助能源股。”

其他一些恐怖组织也正在巴基斯坦等地方活跃起来。恐怖主义活动近期的抬头可能对全球情绪造成重大影响。

10. 中日围绕钓鱼岛的冲突

围绕钓鱼岛的控制权，中国和日本之间已经有长期的争议。目前，双方的协商进入一个棘手的对峙状态。

