日本欲借“女性经济”振兴

2013年春季，安倍狠狠踩下油门，大笔日元注入日本经济。政府纵身投入消费热潮—财政刺激，银行印制大捆钞票—量化宽松。

短时间内好像还真见效了。但是今年4月，安倍一脚踩住刹车，将销售税从5%提高到8%。在欧洲，增值税将近20%，8%看起来微不足道。不过在日本，增税带来的结果却是戏剧性的—消费者不花钱了。

经济开始开倒车，从(一季度)大幅增长6%以上倒退到(二季度)收缩7%以上。安倍说这是暂时的、涨税的短期效应。但是，收缩还在持续。7月到9月间，日本经济再次收缩，不过幅度小了一些—1.6%。

为什么安倍觉得经济刚刚开始增长的时候加税是个好主意呢？事实上他并没有这么想。但是他的政府也面临巨大的压力：债务。现在日本政府的债务相当于GDP的240%。

换句话说，日本要干两年半、所有的产出加在一块儿才能还清债。其他债务水平紧追日本的国家只有一个—津巴布韦。

相比之下，英国国债相当于GDP的91%。至少不让债务继续高速增加，对确保日元信心非常重要。安倍表示将推迟再次加税的同一个星期之内，穆迪立刻下调日本的信用评级。

等式不成立？

多数经济学家一致认为，日本经济的困境并不是短期周期性需求下降的结果，原因更加深入、是结构性的，非常不容易改变。

日本面临的最大挑战是人口结构。日本在“缩水”。1990年代中期，就业年龄人口达到峰值的8600万。此后不断减少，现在只有7700万，缩水将近1000万。

日本出生率大概为1.3%，和许多欧洲国家相当、甚至略高。但是，英国、法国、德国、意大利等国家通过“进口”工人减弱人口滑落的冲击波，日本则继续坚定反对大规模移民。

所以，日本人口老化、缩水速度超过其他任何发达国家。

非常简单的经济规则，安倍也无法逃脱：只有通过雇佣更多人、或者增加每人的产出，才能实现增长。

在日本，经济增长的等式根本不成立。怎么办呢？

安倍好像把希望寄托于靠出口走出困境。在国内卖不出去、卖给外国人吧。为了推动出口，安倍政府大幅度贬值日元。和安倍上台时相比，日元对美元的比值下降了将近25%。

日元疲软意味着日本出口产品价格更低，美国人、欧洲人、中国人买的岂不是会更多？不过，这个策略也没见效。

2013年，日本出口下跌，今年基本持平。原因之一是，2008年那场危机冲击波经久不消，其他国家的需求也还是比较疲软。

更加令人担忧的是，越来越多的日本产品并非日本制造。过去20年，日本大公司把大批就业机会出口去了美国、中国、东南亚。

明年，本土以外出产的“日本”车将首次超过在日本国内生产的汽车。日元贬值对东芝这样的大公司来说确实是好消息，东芝利润创了最高纪录。但是，对日本本土工厂生产汽车的需求并没有增加。

你打算结婚吗？

这并不是说日本完了。不过，让缩水的人口创下更大的增长，非常难。

答案之一，可能是女人。用句简单的经济术语，日本女人是宝贵资源。日本女性受教育程度之高位居世界领先地位，不过，这些才华都浪费了。

第一个孩子生下来就不再全职工作的日本妇女远远超出北美和欧洲；孩子上学后返回全职工作的也更少。

高盛日本凯西·松井调查发现，把日本女性全职就业的水平提高到相当于意大利，日本GDP将增加15%。

安倍说了，他支持所谓的“女人经济学”。他定了一个非常、非常宏大的目标，到2020年，日本公司内女性管理人员要提高到30%。

许多原因表明，这个目标可能达不到。最主要的一个是日本的公司文化。和其他日本职业妇女聊一聊她们在商界打拼的经验，你可能都会听到类似的故事。

工作时间特别长、经常延续到半夜；男性主导的饮酒是商界生活的必然一部分；生孩子摧毁提升前景，“早点”离开办公室回家陪孩子吃饭也一样。简而言之，想平衡家庭生活和全职工作，几乎是不可能的。

东京一所顶尖高校毕业的女生称，她到一家日本大交易公司去面试，对方的第一个问题是，“你打算结婚吗？”

新常态？

尽管1986年制定的法律禁止性别歧视，工作场合歧视女性依然十分普遍。

再说了，安倍给日本公司提出目标，好像并没有对自己的政党一视同仁。比如说这次选举，自民党候选人342，其中只有36名女性，占10.5%。

有些问题是日本仅有的，不过，最大的问题并非日本“专利”。

进入工业时代，工业国家的人们已经认可，经济要不断增长。但是纵观世界，出生率却不断下降。欧洲迅速老化，用不了多久，韩国、台湾、香港、新加坡、中国也会跟上来。

大多数国家，大幅增长的时代已经结束了。

从这点来看，日本持续20年的低增长，也许代表着一种成功、一种新常态。



