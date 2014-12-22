国际原油价格盘中突破每桶58美元

北京时间12月22日晚间消息，周一早盘时段，国际原油期货价格继续反弹，交易员表示，过去数周来油价大幅下跌引发很多抄底的投资者入场，年底前很多空头有回补头寸的需要。

截至发稿，纽约商品交易所明年2月份交割的WTI原油期货价格上涨0.50美元至每桶57.63美元，涨幅0.88%，盘中涨幅一度达到2.3%，突破每桶58.52美元，创下12月11日以来最高水平。洲际交易所明年2月份交割的布伦特原油期货价格上涨0.67美元至每桶62.10美元，涨幅1.17%，盘中一度升至每桶62.60美元。

上周，纽约商品交易所原油价格跌幅达到2.3%，连续四周下跌。过去四周来，纽约商品交易所原油期货价格跌幅达到26.13%，创下2008年12月26日以来最大跌幅。上周，布伦特原油期货价格跌幅也达到1.24%，连续四周下跌，过去四周来跌幅也达到23.62%。

周日，中东产油国官员继续为石油输出国组织欧佩克上月维持产量配额不变拒绝减产进行辩护，称欧佩克以外的主要产油国应该为国际原油市场近期的动荡负责。

沙特阿拉伯能源部长Ali al-Naimi指责非欧佩克产油国缺乏一致行动，投机者兴风作浪和对信息的误解是油价重挫的罪魁祸首。Ali al-Naimi在阿布扎比举行的能源行业峰会上做出如此表示。

11月27日，欧佩克在奥地利维也纳召开成员国峰会，沙特主导的维持当前生产配额不变的决定得到批准，国际油价从此跌势一发不可收拾。

巴克莱的大宗商品分析师在周一发布的一份研究报告中指出，国际原油价格的下跌势头很可能还没有结束，就目前而言，原油价格可能还会更低。

“本月国际油价如果涨至每桶64.25美元上方，很可能是空头收获部分利润导致的，”他们在研究报告中指出。

KBC Energy Economics的分析师也表示他们预计国家原油价格2015年底肯定会比现在还要低。

与此同时，很多基金经理继续增加净多头头寸，押注国际油价触底反弹。美国商品期货委员会（CFTC）的数据显示，截止12月16日，上周原油净多头头寸增至217723手，较前周大增13.8%

花旗期货的分析师表示，作为国际原油走强的最有力证据，很多投资者在此时建仓主要因为油价暴跌后现在看起来很便宜。

截至发稿，纽约商品交易所明年1月交割的汽油期货价格上涨0.02美元至每加仑1.58美元，蒸馏油价格也上涨了246个基点至每加仑1.9868美元。

明年1月交割的燃料油期货价格上涨0.01美元至每加仑1.98美元，天然气期货价格重挫0.19美元至每立方米3.27美元，跌幅5.60%。

