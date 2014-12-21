油价下跌有利美国经济，油价与股市相关性脱钩

外媒12月19日报道称，最近几周，投资者为油价下跌对美国股市大盘整体的影响感到纠结不已，不过这两者之间的关系实际上已经开始脱钩。

原油价格在12月12日止当周跌逾10%，也是同期标准普尔500指数下挫3.5%的主要原因，投资者出于对能源企业债务、企业获利以及全球经济需求预期的担忧而逃离股市。



这一切似乎在周四改变。标普500指数在油价下滑的同时反而劲扬，投资者的关注焦点放在那些可能因美国经济提速而受益的类股，信心或已发生改变。



美国保德信金融集团市场分析师Quincy Krosby说。“证据就是，油价下跌而市场却说，哦，那是昨天的消息，我们今天要向前看。”



美国银行美林债信分析师Hans Mikkelsen把这两者之间的脱钩，部分归因于美联储主席耶伦周三的记者会，Hans Mikkelsen指出，“她解释了为什么油价下跌会对美国经济有正面影响。此外，她还特意反驳了通胀压力形成下降趋势的看法。”

投资者可能已经消化了油价下跌对能源类股获利的影响，现在开始权衡这一因素对其它类股的正面作用。



太平洋投资管理公司(PIMCO)在其2015年全球展望中表示，能源价格下跌主要受供应面推动，最终应有助于美国、日本和欧元区等主要经济体的发展。



能源类股第四季获利预计较上年同期下降19.2%，而10月1日预估为增长6.6%。



JPMorgan Funds全球市场分析师James Liu说，“因为第四季获利的缘故，短期内可能会看到一些不利影响，因此标普500指数会由于这个原因受挫，但等到未来几个季度，很明显就变成了好事。”



直到周二，标普500指数和布伦特原油之间的10日相关性为0.97，意味着两者之间走势的同步几近完美。此后其相关性不断减弱，最新只有0.42，周四布兰特原油暴跌3.1%，而标普500指数劲扬2.4%。



根据标准普尔的数据，能源类股市值占整体大盘的比重已从第三季末的9.7%降至8.31%，因Denbury Resources、Nabors Industries和Halliburton这些个股的股价跌幅超过35%。



随着布伦特原油价格徘徊在60美元大关上下，投资者希望油价至少已经企稳了，如果油价重新开始大幅走低，股市可能重现抛压，拖累整体大盘，油价和股市之间的相关性又会收紧。



