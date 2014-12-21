美媒：若俄罗斯经济崩溃 没有人将从中获利

12月17日电 据美国有线电视新闻网(CNN)报道，当地时间15日，俄罗斯卢布兑美元汇率跌幅创下自1999年以来的最高纪录，加上国际原油价格一跌再跌，令俄罗斯经济前景蒙上阴影。报道指出，一旦俄罗斯经济崩溃，没有人会因此而获利。

据报道，俄罗斯的经济伙伴们，无论是一些国家还是国际企业，正在关注近日俄罗斯经济经历的波动，比如卢布的下跌已经让很多国际企业蒙受了损失。

当地时间16日，俄罗斯央行大幅上调基准利率650个基点至17%，试图力挽卢布暴跌和大幅波动，但目前市场仍对卢布走势持悲观预期。

德国：作为欧洲最大的经济实体，德国是俄罗斯较大的商业伙伴。去年，德国与俄罗斯的商业贸易额达到760亿欧元。西方国家因乌克兰问题对俄实施制裁，已经影响到了各方的利益，德国政府上月曾说，因“地区危机”的影响，德国今年和明年的经济增长率将大幅下跌。

欧洲其他地区：俄罗斯此前从欧洲国家购买很多日用品。但8月，俄罗斯采取反制裁措施宣布禁止从欧洲、美国、加拿大等地进口食品等物资。这一举措令欧洲制造商们叫苦不迭，他们曾经依赖出口的奶酪、水果、猪肉等需求下挫，欧洲国家不得不向农产品制造商补贴1.56亿美元。

能源企业：原油价格和卢布汇率下跌，让国际石油大亨们坐不住了。一些曾经在俄罗斯赚的盆满钵满的大企业，比如英国原油公司，正在发出警告。英国原油公司与俄罗斯最大的石油企业有紧密的合作，由于美国制裁措施，该企业原油收入减少，导致股价下跌25%。

世界第四大石油集团、法国道达尔公司也正在调低明年的增长预期，该公司有计划与俄罗斯卢克石油公司开发页岩气项目。埃尔森美孚公司也与俄罗斯商界有紧密联系。

汽车企业：美国福特汽车公司是俄罗斯最大的汽车制造商之一。福特公司警告称，卢布走低将损害公司销售。与此同时，德国大众公司、法国雷诺公司也经历了类似问题，他们抱怨政治问题让他们的销售量大跌，也提出了警告。

大众品牌：除了工业界，一些欧美大众品牌的日子也不太好过。阿迪达斯宣布削减2014年增长预期，可口可乐公司旗下灌装瓶事业股价也下跌较大

