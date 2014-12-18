环球股指：油价盘中暴涨5.5% 美股大幅收高

美国股市周三收高，道琼斯工业平均指数上涨288.00点，涨幅为1.69%，至17356.87点；纳斯达克综合指数上涨96.48点，涨幅为2.12%，至4644.31；标准普尔500指数上涨40.15点，涨幅为2.04%，至2012.89点。盘面上，各大板块普涨，能源和原材料板块领涨。

欧股

泛欧道琼斯指数周三收于329.34点，上涨了0.14%。该指数周二时候曾在波动走势中收涨1.73%，周三早些时候也有325.37点的盘中低位——经济和政治上的不确定性导致区域市场依然保持了大幅波动的走势。

主要区域指数中，法国CAC 40指数周三涨0.46%，收于4111.91点；德国DAX 30指数跌0.20%，收于9544.43点；英国金融时报100指数涨0.07%，收于6336.48点。俄罗斯股市基准MICEX指数周三跌2.11%，收于1413.79点；以美元计价的RTS指数同期大涨14.16%，收于718.26点。

黄金

纽约商品交易所2月主力黄金合约周三场内交易中涨20美分，收于每盎司1194.50美元。该合约之前五个交易日全部收跌，不过周二早些时候曾有每盎司1220美元的高位。

原油

纽约商品交易所1月主力原油合约周三涨54美分，收于每桶56.47美元，涨幅是1%。该合约之前一个交易日中微涨2美分，结束了连续四个交易日收跌的颓势，周三早些时候曾跌至每桶54.21美元的低位，但是在库存报告的推动下也曾反弹近5美元至接近每桶59美元的水平。

外汇

周三，美联储结束12月决策会议，联储主席耶伦在货币政策声明发布之后的新闻发布会上暗示，2006年以来的首次加息决定可能最早在2015年4月的会议中作出，美元兑欧元和日元汇率均大幅上涨，美元指数全天交易中涨1.22%。截至纽约汇市尾盘，美元兑日元汇率周三大涨1.74%，报118.6685日元；欧元兑美元跌1.33%，报1.2344美元。

其他货币方面，英镑兑美元周三跌1.07%，报1.5574美元；美元兑加拿大元涨0.10%，报1.1646加拿大元；澳大利亚元兑美元跌1.11%，报0.8132美元。