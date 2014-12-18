北京12月18日下午消息 据俄罗斯报道，俄罗斯政府计划削减全民开支。俄政府计划将非预算开支削减10%，将国有企业运营支出削减10%。

之前，俄政府官员向媒体透露，俄总理梅德韦杰夫在召开政府会议时决定，自2015年起连续三年内将年度国家财政支出削减10%，削减支出目前仅涉及国家规划，不涉及社会性支出。

今天下午北京时间17:00，普京将召开记者招待会，目前已确定将有1200名记者参加。

近期，油价暴跌加上西方制裁加剧，俄罗斯经济危机一步步加剧，卢布出现崩盘式下跌，俄央行火线加息至17%。油价触动着卢布最敏感的神经，随着国际原油价格的起伏，卢布上下大幅波动，连续三日振幅超10%。

稍早时，俄财政部决定向市场出售70亿美元外汇，并表示如需要会一直向市场出售美元。同时俄央行宣布了一系列稳定金融市场措施。国际油价止跌盘中一度火箭式蹿升5%，在众多利好消息刺激下，卢布开始绝地反击大幅升值12%，涨幅创1998年以来之最。

