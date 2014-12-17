金价的隐忧：交易员料俄将抛售黄金储备

俄罗斯的意外加息之举未能阻止卢布的下跌走势，俄财政部日内宣布开始出售外汇储备以支撑卢布，这才让卢布勉强持稳于68水平附近。不过，一些黄金交易员预计俄罗斯下一步将抛售黄金储备，这或将成为黄金面临的一大风险。

此前，俄罗斯央行投入超过800亿美元，试图放缓卢布的跌势，俄罗斯的外汇储备因此降至了五年低点。卢布重挫再加上油价今年以来下跌40%侵蚀了俄罗斯面对因吞并克里米亚而遭受的制裁措施所需要的硬通货。金价下挫表明交易员押注俄罗斯将动用其黄金储备。

“俄罗斯处于关键时刻，考虑到他们遭受的制裁以及油价急速下挫的状况，俄罗斯可能被迫动用自己的黄金储备，”帮助Hennion & WalshAsset Management管理1.5亿美元资产的Kevin Mahn说。“若俄罗斯真的这样做，将拖累金价下挫。”

上周俄罗斯央行宣布，一周内出售了价值43亿美元的黄金储备。此前俄罗斯央行宣布将出售货币储备以维持汇率。

今年第三季度，俄罗斯增持的黄金超过全球任何一个国家。因俄罗斯在乌克兰问题上受到制裁后计划逢低储备黄金“以做好可能的长期对西方的经济战争”。在过去10年，俄罗斯的黄金储备翻了三番。

俄罗斯央行上个月表示，该国持有约1169.5吨黄金。总部设在伦敦的世界黄金协会表示，这相当于其外汇储备的10%左右。央行行长纳比乌林娜(Elvira Nabiullina)对议员表示，截至11月18日，该国今年增持了150吨黄金

