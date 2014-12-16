国际油价一路下滑 暴跌冲击每桶55美元关口

由于担忧未来石油产量过剩，15日纽约原油价格继续下滑。截至当日收盘，纽约商品交易所明年1月交货的轻质原油期货价格下跌1.9美元，下跌了3.29%，至每桶55.91美元。同日，伦敦布伦特1月结算的原油期货价格下跌了0.79美元，跌1.28%，至每桶61.06美元。

根据汽油价格跟踪网站GasBuddy.com的数据显示，在美国俄克拉何马州、路易斯安那州和俄亥俄州，至少有一个加油站普通汽油价格已经跌破每加仑1.90美元。

据美国有线电视新闻网(CNN)报道，在俄克拉何马州，出售廉价汽油的加油站到处可见，该州是美国第一个汽油价格跌破每加仑2美元的州。另外10个州，包括阿拉巴马州、亚利桑那州、科罗拉多州、印第安纳州、密西西比州、密苏里州、内布拉斯加州、新墨西哥州、德克萨斯州和弗吉尼亚州，均出现了普通汽油价格低于每加仑2美元的加油站。

据报，目前，全美平均油价为每加仑2.55美元，为2009年10月以来最低。12月14日，记者在纽约市皇后区一加油站看到，如使用现金加油，普通汽油价格为每加仑2.99美元。

有分析预测，目前国际原油价格一路下滑的趋势并未结束，未来几个月纽约原油价格可能继续下跌，甚至腰斩今年夏季原油期货的最高价格。

