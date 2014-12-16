比油价还惨！比特币价格今年已暴跌54%

如果说你觉得原油在2014年过得很惨，不妨看看比特币——这种数字货币的价格2014年以来损失54%，相比之下布伦特原油期货合约的价格只是下跌了44%，俄罗斯卢布兑美元的汇率跌幅是46%。

比特币崩盘之际，全球各国政府也正考虑对其加强监管，甚至是禁止它的使用以防止这种虚拟货币被犯罪分子用作不法勾当。除此之外，比特币也面对大量力争更符合监管机构要求的虚拟货币对手的竞争。

比特币价格从2013年的超过1100美元跌至目前的约350美元，这种戏剧性的逆转让很多怀疑者颇感幸灾乐祸，他们一直都表示，这种货币所描绘的种种伟大前景是言过其实的。

金融咨询企业艾特集团的分析师娜塔莉-瑞内特（Nathalie Reinelt）说，“我不知道是不是在最后的阶段了，但是情况看起来确实不太好。”她在之前发表的多份报告中对比特币的前景提出过质疑，不认为它有可能成为一种主流货币。在周一的报告中她再次强调，“比特币并不是在健康的状态中。”

不过还是有大量的比特币死硬派存在——硅谷投资人蒂姆-德雷珀（Tim Draper）继续吹捧比特币的前景，围绕比特币等所谓加密货币（cryptocurrency）的研讨会还是吸引了大量追随者，风险投资企业继续资助比特币相关的创业企业，微软和Overstock.com等公司都接受使用比特币的付款形式。

比特币的支持者们喜欢这种货币提供的相对匿名特性，用户可以在不透露身份的情况下注册比特币钱包，在不受到政府监视的情况下购买和出售东西。

但是来自政府的监管可能终结这一特性。纽约州政府正在考虑的一组提案将要求保存或者交易虚拟货币的企业申请牌照，并在业务过程中验证客户身份和地址。乌克兰已经完全禁止了比特币的使用，中国禁止银行为比特币交易提供结算服务，俄罗斯正在考虑对比特币的使用者进行罚款。

追踪虚拟货币行业发展的网站CoinMarketCap提供的数据显示，在比特币遭遇各国压力的同时，有超过500种数字货币正在积极争取各方认可。很多货币借鉴甚至是基于比特币的技术，部分货币正在尝试与现有的监管要求进行兼容。

名为Ripple的虚拟货币可以让银行之间的转账交易在几秒钟内完成，而不需等待几天时间来进行结算；MaidSafeCoin的使用者可以付费在其他使用者的硬盘上存储文件，以及购买其他服务。

很多投资人也看好这些新的货币。从4月诞生以来，MaidSafeCoin的价值已经增长至超过四倍，Ripple的价格2014年以来有36%的涨幅——娜塔莉-瑞内特认为，它最后可能取代比特币的地位。

Ripple实验室的领导人克里斯-拉森（Chris Larsen）说，“比特币所传达的信息有些模糊。有些玩家希望匿名，有些希望符合监管要求。我们并不喜欢比特币的匿名特性，我们从一开始就希望遵循监管，我们从设计上就是在相反的方向。”

花旗集团全球市场公司董事经理史蒂芬-英格兰德（Steven Englander）说，相比修改现有的比特币体系来满足金融监管机构可能提出的要求，使用一部分比特币的技术从头建立一种新的货币系统其实更合理一些。他说，“随着时间的推移，我想其他的替代品会逐渐出现。不可能是一种货币来满足所有的需求，应该是有很多不同特性的货币。”

