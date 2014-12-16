卢布一夜暴跌13% 俄央行紧急大幅加息至17%

北京时间12月16日凌晨消息，媒体周一文章指出，卢布兑美元汇率有13%的跌幅，历史上首次跌至66卢布以下；俄罗斯股市同期也有超过10%的跌幅，迫使俄罗斯央行在凌晨的公告中紧急加息至17%。

卢布汇率周一的走势是1998年俄罗斯债务违约以来的最大单日跌幅，可能引发市场对于俄罗斯央行是否有能力防止弱势卢布对该国金融稳定性带来不利影响的担忧。

周一早些时候，俄罗斯基准的国际美元债券收益率飙升14个基点至6.75%。根据金融时报的报道，这个借款成本甚至高于卢旺达的同类型债务。

俄罗斯央行在上周将基准利率提高1%至10.5%，希望以此拖慢卢布汇率的跌势。2014年以来，央行花费超过700亿美元外汇储备来买入卢布以支持其汇率。不过卢布汇率还是伴随油价的下跌而一路下行——相比6月时候每桶107美元的报价，西得克萨斯中质原油期货合约目前已经不到每桶60美元。

不过，更令人不安的发展是，虽然油价在周一早些时候曾有反弹走势，但是卢布兑美元汇率却一直保持了下跌。这种状况可能显示，卢布汇率现在的跌势主要是因为国内信心的下滑，而不是某些市场人士所说的，算法交易总是在油价下跌的时候自动卖出卢布。

虽然俄罗斯目前还有约4160亿美元外汇储备，而政府债务在国内生产总值的占比还是相对较低的9.2%，不过市场更大的担忧已经集中在企业领域，特别是在过去几年积累了巨额美元债务的大公司是否有能力尽快偿还这些正在变得过于昂贵的欠款。

多家俄罗斯公司需要在12月内偿还350亿美元债务，2015年的债务偿付规模可能超过1000亿美元。随着卢布汇率的暴跌，对那些大部分业务在俄罗斯本土的企业而言，账单的规模正在飞速膨胀。

上周的媒体报道称，俄罗斯国家石油公司会在12月21日的时候面对68.8亿美元的贷款还款，公司已经在本地市场卖出6250亿卢布（108亿美元）六年期和十年期票据，收益率低于同等年限的政府债务。

根据彭博社的报道，这一次发债是俄罗斯央行安排的定向再融资——央行在周一的时候宣布，俄罗斯国家石油公司的可交易债券能够作为这次史无前例的7000亿卢布流动性拍卖中的担保品。有分析师表示，这次的行动异常迅速，显示即使是俄罗斯最大的部分企业也面对着严重的问题。

市场分析也指出，俄罗斯央行在周一的时候也曾尝试阻止卢布汇率的暴跌。券商BCS认为，美元兑卢布汇率早些时候曾有一小段急跌，虽然没有能够逆转趋势，但是可能让俄罗斯央行花费了3.5亿美元外汇储备。

俄罗斯央行还在周二凌晨发布紧急公告，将基准利率从10.5%一次提高到17%。央行在凌晨1点发出的声明中说，“这一决定是考虑到限制近期贬值和通货膨胀风险大幅增长的必要性。”

