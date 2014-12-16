油价下跌 各国央行背道而驰

北京时间12月15日晚间消息 上周，为避免受油价下跌可能对经济造成的负面影响，挪威央行出乎意料地调降该国主要利率。 仅仅90分钟之后，俄罗斯央行却反其道而行之。为支撑受油价下跌而大幅贬值的卢布，俄央行再次宣布提高基准利率。

暴跌的油价已经让两大主要石油出口国在其货币政策上背道而驰。随着油价在2015年进一步的下跌，各国央行明年的货币政策势必将各不相同，而这种不同必将会提高金融市场的波动性。

瑞士信贷(24.92, -0.46, -1.81%)的经济学家Neville Hill和James Sweeney 表示，低油价将可能使得明年各国央行的货币政策更加分散化。预计美联储将于明年上半年加息，而其他国家央行的货币政策将更加倾向鸽派。

本周，美联储将召开2014年最后一次公开市场会议。就业率在增长，包括美联储副主席费希尔在内的一些官员在强调刺激消费需求的重要性。经济学家纷纷预测美联储将摒弃将“相当长的一段时间”这一说法。美联储在明年加息的呼声愈发高涨。下跌的油价将加大通胀率走低的风险，欧央行、日本央行将可能推出更多的刺激政策。同样，英国央行收紧其货币政策的计划也将会受到推延。

