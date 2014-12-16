16日海外大宗商品交易市场综述

能源方面：在国际生产商开始应对全球原油供应充足之前，国际油价直逼六个月之前价格的一半。

据彭博社对17位分析调查结果显示，全球原油基准布伦特原油预计将在2015年下滑至50美元。较今年6月19日的高点115.71美元/桶下跌一半之多。到目前为止原油已经下跌近47%，在6位分析师中的5个人分析，在原油生产商开始解决原油供应充足之前，油价将会进一步下跌。

截止到澳大利亚东部时间周二7：44，布伦特原油下跌1.26美元，交投于60.17美元/桶。WTI下跌2.6美元，交投于55.48美元/桶。

贵金属方面：受美联储即将召开议息会议影响，美元保持强势令国际金价承压。

纽交所Comex黄金期货二月主力合约下跌14.80美元，跌幅1.2%，收于1207.7美元/盎司。

周一美元兑其他一揽子货币走强，投资者密切关注为期两天的美联储政策会议。

WSJ美元指数(88.3300, -0.1600, -0.18%)近期上涨近0.4%，交投于82.11，正逐渐逼近52周高点82.42。

同时接近年底的时间也对金价造成压力。

基础金属方面：受原油暴跌影响，伦敦金属交易所(LME)期铜价格收低。

LME三个月期铜合约下跌1.4%，收于6400美元/吨。

据阿拉伯国家联盟能源部长称，石油输出国组织(OPEC)不会减产保护石油价格，并称可接受原油价格降至40美元/桶，令国际油价延续下跌走势。

以下是其他基础金属收盘情况：

铝价下跌0.7%，收于1922美元/吨

锌价下跌0.9%，收于2171美元/吨

镍价下跌1.2%，收于16475美元/吨铅价下跌1.4%，收于1968美元/吨。

