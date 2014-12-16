欧佩克紧急会议无望 原油遭抛售

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美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货暴跌近5%，收盘后扩大跌幅，离每桶55美元只差两美分。国际基准北海布伦特原油下跌超过2%，收盘后也加深溃败，接近每桶60美元。

上周的抛售令WTI全周下跌12%、布伦特原油下挫11%，周一抛售继续。

WTI和布伦特在周一早盘均上涨，但在中午之前开始下跌，这一趋势在最近几周可见。

“这基本上是因为人们被追加保证金挤出市场，“纽约对冲基金公司Again Capital合伙人约翰·肯达夫说。他指出，美国商品期货交易委员会(CFTC)的每周数据显示尽管油价暴跌六个月，但仍有许多人看多原油市场。

在周一的早盘交易时段，北海Forties原油由于输出低于预期导致1月交货延迟的消息支持布伦特原油价格。

英国北海Buzzard油田的生产故障同样支撑布伦特油价，同时利比亚两个最大的石油港口因武装派别之间爆发战斗而被迫关闭的消息也在早盘支撑了布油。

抛售压力在上午10点多出现，阿联酋石油部长Suhail Bin Mohammed al-Mazroui再添如欧佩克秘书长Abdullah al-Badri那样的空头言论。Al-Mazroui说欧佩克没有必要召开紧急会议以帮助支持油价。

欧佩克上个月在维也纳召开的峰会没有同意减产，委内瑞拉和阿尔及利亚等较贫穷欧佩克成员国(它们的经济需要更高的石油价格)建议欧佩克召开紧急会议以提振油价。欧佩克的下次例会将在明年6月召开。

欧佩克秘书长Abdullah al-Badri表示，由12国组成的石油输出国组织在不改变产量的情况下可能安然度过油价6月以来暴跌近50%。

美国原油期货WTI收跌1.90美元，跌幅3.3%，报每桶55.91美元。收盘之后，WTI继续下跌，触及2009年5月来新低55.02美元。

布伦特原油收盘下跌79美分，跌幅1.3%，报每桶61.06美元。收盘后，布油续跌至每桶60.20美元，为2009年7月以来新低。交易员表示，美国原油WTI遭更剧烈抛售是因为市场担忧美国上周原油库存可能又会大幅增加。

