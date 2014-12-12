全球新兴市场再遇货币贬值风暴

受多重利空因素影响，近几个月新兴市场货币全面下跌。其中，俄罗斯卢布对美元自今年初以来已累计下跌约40%，巴西雷亚尔对美元汇率在最近三个月也下跌了17%。

货币贬值加剧了新兴市场资本外逃、股市下跌、通胀高企、债务上涨等问题，各新兴经济体政府被迫纷纷出手上调利率或采取多种干预汇市措施。

然而，在美元大幅升值、国际大宗商品价格持续下滑的背景下，加之内部结构性问题显著，新兴市场短期内空恐难力挽狂澜。

外围因素重创多国货币

近期，新兴市场货币遭受重压持续走低。据英国《金融时报》报道，过去三个月，衡量多个发展中国家货币兑美元汇率强弱程度的摩根大通新兴市场货币指数(JPMorgan EMCI)下滑8%，12月8日一度跌至2000年开始编制该指数以来的最低水平。美国《彭博商业周刊》追踪20种新兴市场关键汇率的指数当日也降至2003年4月以来最低点，今年累计下跌10.2%。但事实上，俄罗斯卢布、巴西雷亚尔等主要新兴经济体货币的跌幅远超这一数字。

自今年3月以来，俄罗斯卢布对美元和欧元汇率一路下滑。据统计，今年年初至今，卢布对美元汇率累计贬值39.31%，对欧元汇率则下跌约32%，而上一次卢布出现如此大规模的贬值要追溯到16年前。近期卢布贬值更是有加速之势。上周，卢布对美元下跌4.3%，其中周一重挫9%，创1998年以来最大单日跌幅。

拉美国家货币的跌幅也在新兴经济体货币中居前。自巴西世界杯之后，巴西雷亚尔步入贬值通道，特别是受日前大选选情等因素的影响，贬值趋势有所加速。据《金融时报》报道，雷亚尔兑美元汇率在过去三个月里下跌17%。12月9日，雷亚尔一度跌至2.6174/美元，为2005年4月以来的盘中最低水平。据路透社报道，哥伦比亚比索在过去5个月里累计下滑约23%，墨西哥比索也已降至逾四年以来最低水平。

其他新兴经济体货币也有不同程度的跌幅。在11月24日至30日的一周里，美元对伊朗里亚尔汇率持续走高，里亚尔累计贬值幅度达到5%。与8月份相比，韩元下跌约8.5%，南非兰特下跌约7%，印尼卢比下跌6.5%，马来西亚林吉特下跌4%。其中，上周马币领跌亚洲货币，跌幅为1.08%，马来西亚林吉特跌至2010年2月以来低点，今年至今表现最差新兴亚洲货币。

此轮广泛的新兴市场货币贬值主要受到了多重外部因素的推动，首当其冲的是美元走强。在美国经济基本面持续改善的背景下，美联储于今年10月底宣布结束资产购买计划，全面退出了第三轮量化宽松政策，同时关于美联储将开始加息的市场预期也在不断升温。

受此影响，今年7月以来，美元指数一路震荡上涨，美元对多数新兴市场货币整体处于上升趋势。上周五公布的11月美国非农就业增长远超预期，助推美元指数在当日收盘时创8年新高，美元对一些货币的汇率也相应升至金融危机以来最高点。

国际原油价格大幅下跌也是部分新兴市场产油国货币贬值的主要推力。受原油市场供过于求、全球经济增长不确定性、美元走强、地缘政治冲突升级等影响，原油价格自6月份以来已累计下跌逾35%，而欧佩克上个月宣布不减产决定更是放大了油价将继续下滑的预期。

油价的持续走低及其带动的大宗商品价格普遍下滑，给俄罗斯、马来西亚、伊朗、尼日利亚、墨西哥、委内瑞拉等产油国和自然资源出口国带来巨大的经济和财政风险，迫使投资者不断抛售这些国家的货币，加剧了其货币的贬值进程。俄罗斯财政部长西卢安诺夫日前表示，国际市场低油价已致使俄罗斯损失1000亿美元，只要油价继续下跌，卢布就会继续贬值。

部分地区地缘政治风险增加也拖累了新兴市场货币的走势。随着乌克兰局势的恶化，西方国家对俄罗斯采取的数轮经济制裁给俄罗斯经济造成了深重的负面影响。伊核问题六方会谈国上个月宣布暂停谈判，也加剧了中东地区的紧张局势。地缘政治风险上升，增加了这些国家的经济下行风险，使得其货币在外汇市场上进一步遭到抛售，从而加速了其货币下跌。此外，中国经济增速放缓、日元贬值等因素也在一定程度上令亚洲新兴经济体货币承压。

货币贬值推升经济风险

在新兴经济体增速已然放缓的背景下，货币贬值进一步加剧了经济的不稳定性。一方面这令新兴市场资本外逃、股市下跌的局面愈演愈烈，另一方面，货币走弱推升了一些新兴经济体的进口产品成本，进而推高通胀水平，同时还会加重以美元计价的债务负担，恶化这些国家的财政状况。

因全球经济增速放缓以及美联储加息预期升温增加了投资者对全球经济失衡的担忧，加之新兴经济体货币的普遍持续贬值，促使国际资本加速流出新兴市场。据俄罗斯经济部此前预计，今年俄罗斯资本外逃规模将达到1200至1300亿美元，明年料将达到900亿美元，均远高于2013年的610亿美元。据英国《每日电讯报》报道，受卢布贬值影响，在过去9个月内，俄罗斯已从一个2.1万亿美元的庞大经济体萎缩至西班牙或韩国的规模。另外，巴西、印度、土耳其等拥有财政和经常账户双赤字的国家因受到美联储政策预期的冲击较大，也面临严重的汇率贬值和资本外流问题。今年以来，巴西的资本外流规模已超过500亿美元。

新兴经济体货币贬值加剧了关于撤资潮的忧虑，导致股市随之下跌。彭博社10日报道称，新兴市场股价降至8个月以来最低水平，MSCI新兴市场指数目前已降至958.67，较今年9月份的最高水平累计下滑13%，而该指数的波动性也升至4月份以来的最高水平。

此外，涵盖中国、巴西、印度等国股指的FTSE新兴市场指数自9月初以来下跌超过10%。据世界银行业组织国际金融研究所（IIF）公布的数据显示，10月份投资者从非洲、拉美、东欧、亚洲股市合计撤出90亿美元。

新兴市场货币贬值导致多国进口产品和使用进口原料加工的本国产品价格上涨，从而推升了其通胀水平。受卢布大幅贬值影响，俄罗斯通胀率已涨至8.4%，远超俄罗斯央行确定的4.5%通胀目标，预计2014年俄罗斯通胀率将达9%左右，为自2008年国际金融危机以来俄罗斯出现的最高通胀水平。今年以来，土耳其通胀率也一直居高不下，严重制约经济发展，最新官方显示该国11月通胀率为9.15%。货币严重贬值的拉美国家也面临通胀高企的难题，巴西在截至今年10月的一年通胀率已达6.59%，突破了政府管理目标的上限，委内瑞拉的年通胀率则高达64%以上。另外，由于伊朗日常用品和工业品需要大量进口，里亚尔汇率持续贬值也增加了伊朗的通胀压力，令刚走出泥沼的伊朗经济再度面临困境。

此外，美元的不断升值，新兴经济体货币的持续下跌，将使许多以美元计价的新兴经济体债务上涨，并推升全球融资成本上升。

国际清算银行（BIS）7日发布季度报告称，2014年年中，国际银行向新兴市场经济体发放的跨境贷款达到3.1万亿美元，这些贷款大部分以美元计价。如果美元持续走高，有可能加大债务负担，从而使货币和资金错配暴露无遗。一旦美联储开始加息，金融市场流动性的收紧形势只会恶化。

国际货币基金组织此前发布的报告也显示，美国国债收益率每上升100个基点，会导致新兴经济体政府实际融资成本平均上升50个基点。

各国央行出面维稳

为了稳定本币汇率、缓解因货币贬值而加剧的国内多重经济下行风险，各新兴经济体央行纷纷采取行动，或上调关键利率，或动用外汇储备，同时出台其他紧急政策，再次打响了“货币保卫战”。

自地缘紧张局势升温以来，因通胀率居高不下和卢布持续贬值严重影响经济发展，俄罗斯央行分别于3月、4月、7月和11月上调利率，以缓解经济运行风险。

除加息外，俄罗斯央行还采取了多种干预汇市措施，以稳定卢布价格。俄罗斯央行12月9日发表声明称，上周央行三次动用外汇储备，累计达45亿美元。官方数据显示，俄罗斯央行在今年10月和11月分别抛售272亿美元和7.74亿美元。此外，俄罗斯央行11月28日宣布，为限制投机行为，规定从12月1日至12月14日，外汇市场每天交易总额不超过20亿美元。

因外汇储备大量减少，俄罗斯政府11月10日不得已解除了对卢布的固定汇率区间，允许卢布汇率自由浮动。但俄罗斯总统普京表示，浮动汇率制度不意味着央行放弃对卢布汇率施加影响，放任卢布汇率成为金融投机对象。

巴西央行12月3日晚宣布，将银行基础利率提高0.5个百分点，由11.25%升至11.75%。这是自2013年4月以来央行连续第11次加息。巴西央行货币委员会称，提高利率旨在抑制当前通胀上扬的趋势，如果未来通胀仍得不到控制，不排除继续加息的可能。

另外，印尼央行11月18日召开临时会议，宣布将基准利率上调25个基点至7.75%，以应对油价上涨带来的通胀预期。

为应对本币贬值压力，尼日利亚央行一度抛售美元以期稳定奈拉汇率，以期扭转颓势。11月25日，尼日利亚央行宣布将基准利率从12%提高到13%，将存款准备金率从15%提高到20%，并将奈拉对美元汇率浮动区间从原来的3%扩大至5%。央行官员表示，央行希望收紧货币政策并主动增加汇率弹性，以规避外汇投机活动对外汇储备的洗劫。官网数据显示，尼日利亚的外汇储备已从今年1月的435亿美元锐减至11月的372亿美元。

此外，马来西亚央行也连连出台稳定汇率的措施，以防止本币贬值助长投机行为。马来西亚央行4日宣布，所有需要兑换林吉特的短期交易都必须有相关证明文件，以此防止外籍大量往国外汇款造成马币贬值的情况。次日，央行又表示将审核在海外进行大规模投资的马国企业和个人，防止投机活动导致林吉特外流。

尽管各新兴经济体政府积极救市，但外界对新兴市场货币前景仍持怀疑态度。有分析认为，由于外部风险可能进一步加大，同时许多新兴经济体也面临严峻的内部问题，因此这些补救措施可能收效甚微，短期内新兴市场货币难以实现反弹。

一项对外汇策略师的调查显示，未来一年更多主要新兴经济体的央行可能升息，以对抗货币的急剧贬值，但收紧政策顶多只能延缓贬值速度。瑞士信贷也表示，两周前，新兴市场货币的确因美国国债收益率下滑而暂时抑制下跌趋势，但随着美联储逐步接近加息时点，美国国债收益率将进一步回升，新兴市场不太可能像去年5月份美联储释放缩减量化宽松信号和今年1月美联储真正开始收紧量化宽松后一段时间一样出现反弹。

此外，许多分析师认为，如果交易商和投机势力要抛售新兴货币，那么这些央行的紧缩政策几乎无法阻止他们。这不仅是因为美联储要升息，而且也因为其中许多经济体面临内部问题，比如经济增长和收入增长放缓、通胀高企以及财政和经常账户赤字庞大等。如果新兴经济体不积极实施结构性改革，单靠政府“亡羊补牢”的急救措施难以遏制货币下跌趋势以及由此带来的经济风险。

例如，巴西政府目前正面临保经济增长还是控制通胀的两难处境。有分析指出，目前巴西的实际利率已为世界最高，继续加息势必会打击经济活力。

巴西最大行业组织圣保罗工业联合会表示，仅以利率作为抑制通胀的工具使错误的，它将导致巴西经济明年陷入衰退。

另有业内人士表示，俄罗斯多次加息可能带来加大经济运行风险的负面效果，在外部风险加大的情况下，上调基准利率不会对通胀产生明显抑制效果，反而有可能导致通胀失控。

据彭博社报道，在欧洲和日本经济持续疲弱、美联储加息预期升温的背景下，美元走强和油价下跌的局面在未来一段时间内仍将继续。加之新兴经济体的内部结构性问题短期内难以得到解决，多重因素叠加或将导致新兴市场货币进一步下跌。彭博调查策略师的预测结果显示，预计明年在23种新兴市场货币之中有15种将出现下跌，其中领跌的是阿根廷比索和捷克克朗。

