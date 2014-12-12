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本周中国A股市场如期出现大幅度振荡,出现这种走势的原因主要是:一是大盘连续急涨积累了庞大的获利盘需要消化;二是赚钱板块疯狂上涨之后,时至年关机构需要获利兑现部分,并借机调整持股结构.
按技术面看,随着上海综合指数(3091.32至2807.68)大幅度洗礼取悦平静,个人预计在2014年剩下的十来个交易日里,股指将逐步收窄,等待股指适当修正之后再做出抉择.因此投资者在2014年剩下的交易时间里,一方面要控制好自己的仓位(个人看半仓策略为宜),另外,已经轻仓的投资者,可以利用部分资金搏击以下四类股.
这四类股是:
1.是今年以来累计涨幅偏小,业绩优良的低市盈率行业龙头股.
2.是这两年以来累计涨幅明显落后,业绩稳定增长,近期底部放量明显的滞涨中小盘股.
3.是提前于大盘调整,已经调整到位的品种,例如:环保.电池.医药.科技股等.
4.是波段搏击券商股,要点参考<<大跌后如何博弈券商股>>中的思路.
整体看,两市滞涨群体补涨的机会比较大.因此,已经轻仓的投资者,可以利用部分资金搏击.而长线品种券商股则要注意波段机会,具有技术基础,又有执行能力的投资者可适当利用自我T+0交易模式.
另外,如何完成自我T+0交易?
其实,很简单,投资者只需要专心操作自己帐户中所持有的股票即可:投资者,可以先低位买,等股价拉起后卖出同等比例的股票,获取价差;也可以在股价拉高后先卖出,然后等股价回撤有自己认为理想的价差之后再买回同等比例的股票.在小牛市(或牛市)里,比较合适的是等日内低位(或波段低位)先买进,股价拉高后T出减仓,之后保持原来的头寸不变(即,前面买了多少股,就卖出多少股,原仓位比例不变).
所谓的自我T+0交易操作,个人看并不适合所有投资者参与,只适合具有技术基础,对策略具有较强执行能力的短线投资者参与,并不适合新手和中长投资者操作.
股市风险时刻提醒:希望广大投资者特别是新入市的中小投资者理性投资,尊重市场,敬畏市场,牢记股市有风险,量力而行,不要被市场上卖房炒股,借钱炒股言论所误导.股市不是生活的全部,要时刻保持清醒!
按技术面看,随着上海综合指数(3091.32至2807.68)大幅度洗礼取悦平静,个人预计在2014年剩下的十来个交易日里,股指将逐步收窄,等待股指适当修正之后再做出抉择.因此投资者在2014年剩下的交易时间里,一方面要控制好自己的仓位(个人看半仓策略为宜),另外,已经轻仓的投资者,可以利用部分资金搏击以下四类股.
这四类股是:
1.是今年以来累计涨幅偏小,业绩优良的低市盈率行业龙头股.
2.是这两年以来累计涨幅明显落后,业绩稳定增长,近期底部放量明显的滞涨中小盘股.
3.是提前于大盘调整,已经调整到位的品种,例如:环保.电池.医药.科技股等.
4.是波段搏击券商股,要点参考<<大跌后如何博弈券商股>>中的思路.
整体看,两市滞涨群体补涨的机会比较大.因此,已经轻仓的投资者,可以利用部分资金搏击.而长线品种券商股则要注意波段机会,具有技术基础,又有执行能力的投资者可适当利用自我T+0交易模式.
另外,如何完成自我T+0交易?
其实,很简单,投资者只需要专心操作自己帐户中所持有的股票即可:投资者,可以先低位买,等股价拉起后卖出同等比例的股票,获取价差;也可以在股价拉高后先卖出,然后等股价回撤有自己认为理想的价差之后再买回同等比例的股票.在小牛市(或牛市)里,比较合适的是等日内低位(或波段低位)先买进,股价拉高后T出减仓,之后保持原来的头寸不变(即,前面买了多少股,就卖出多少股,原仓位比例不变).
所谓的自我T+0交易操作,个人看并不适合所有投资者参与,只适合具有技术基础,对策略具有较强执行能力的短线投资者参与,并不适合新手和中长投资者操作.
股市风险时刻提醒:希望广大投资者特别是新入市的中小投资者理性投资,尊重市场,敬畏市场,牢记股市有风险,量力而行,不要被市场上卖房炒股,借钱炒股言论所误导.股市不是生活的全部,要时刻保持清醒!