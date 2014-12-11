传eBay酝酿大规模裁员 为分拆瘦身

12 月 11 日，据熟悉 eBay 企业战略的消息人士透露，该公司正在考虑明年初裁汰数千岗位，以为其支付资产 PayPal 的剥离做好准备。这一裁员预计主要影响 eBay 核心的交易平台部门。有一位消息人士称，eBay 正在讨论至少裁去 3000 个岗位，约占总员工人数的 10%。计划中的裁员似乎是 eBay 为即将成为独立公司而进行的准备。同时也令其成为具有吸引力的收购目标。据悉，交易平台部门包括 eBay.com 和票务网站 StubHub。该部门的盈利能力超过 PayPal，但其增长速度较慢，并面临来自亚马逊、阿里巴巴等其他电商的强有力竞争。分析师已经表示，独立出来的 eBay 很有可能成为收购的对象，而裁员将帮助其降低营业成本，这对买方来说是一个关键的参数。该公司今年前九个月的营业成本同比增长 14%，至 64 亿美元，占到总收入的近一半。eBay 发言人拒绝就该公司的裁员计划进行置评。这一剥离计划与亚马逊和苹果的做法背道而驰，这两家公司将其支付服务整合到统一运营体系中。今年 10 月，苹果开始推出其移动支付服务 Apple Pay。亚马逊也正在推出移动钱包以及针对实体零售店的刷卡设备。今年 9 月份，eBay 宣布将剥离旗下的 PayPal 资产，预计在明年完成这一计划，并推出两个独立上市的公司。截至 2013 年底，eBay 拥有 3.35 万名员工。分拆之后，两家公司将平均分配企业员工。不过，消息人士称，eBay 对裁员计划非常谨慎，仍在评估其他选项，并可能改变裁员计划。在本财年的第三财季中，eBay 的交易平台部门营收为 21.6 亿美元，同比增长6%。然而，PayPal 的营收为 19.5 亿美元，同比增长 20%。eBay 交易平台部门现负责人，在公司分拆之后将出任 eBay CEO 的德文·维尼格(Devin Wenig)上月在接受媒体采访时表示：“公司将有变化，而且还是大变化。”不过，他拒绝透露相关细节。酝酿之中的裁员可能是 eBay 数年来规模最大的一次。据报道，今年早些时候，eBay 的 Magento 软件部门裁掉了几十人，StubHub 部门裁掉了 100 来人。该公司最近一次大裁员发生在 2012 年，大约 2.5% 的 PayPal，差不多 325 个全职岗位遭裁汰。eBay 现在正在通过多种方式控制成本。该公司曾经计划在今年年底之前将一小时速递服务 eBay Now 扩展至 25 个市场。不过，由于“勤俭持家”， eBay 目前这一业务只控制在五个市场。在失去快速增长的 PayPal 支付业务后，独立的 eBay 也有新方式提高营收。行业分析师预计 eBay 将在其网站上推出更多定制化的个性选择。该公司还一直在与实体零售商进行合作，以新的方式销售其商品，例如其正在推广的智能试衣镜项目。