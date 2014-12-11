云存储公司Box年营收或达2.25亿美元

北京时间12月11日下午消息，美国云端存储和协作公司Box周三更新了招股书文件，公布了一组全新的财务数据。

该公司并未明确披露IPO发行量和融资计划，但却将招股价从3月的每股17.85美元下调至13.06美元。该公司今年7月通过TPG和Coatue Management展开私募融资时的估值超过24亿美元，目前的估值约为13亿美元。

周三提交的文件标志着Box已经做好了启动IPO的准备，但目前还无法判断具体时间。该公司的银行账户中仍有1.65亿美元现金。他们今年早些时候透露，可能会等到2015年才会上市。该公司发言人说：“我们的计划仍是等到对Box和市场最有意义的时候上市。”

Box已经成为近年来最受关注的pre-IPO云计算软件公司之一。由于大批云计算软件上市公司的估值大幅下挫，导致该公司的IPO今年早些时候搁浅——该公司彼时刚刚提交IPO文件。这一计划当时被推迟到今年夏天，但现在看来，似乎要等到2015年初才能完成。