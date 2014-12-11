云存储公司Box年营收或达2.25亿美元

北京时间12月11日下午消息，美国云端存储和协作公司Box周三更新了招股书文件，公布了一组全新的财务数据。
该公司并未明确披露IPO发行量和融资计划，但却将招股价从3月的每股17.85美元下调至13.06美元。该公司今年7月通过TPG和Coatue Management展开私募融资时的估值超过24亿美元，目前的估值约为13亿美元。
周三提交的文件标志着Box已经做好了启动IPO的准备，但目前还无法判断具体时间。该公司的银行账户中仍有1.65亿美元现金。他们今年早些时候透露，可能会等到2015年才会上市。该公司发言人说：“我们的计划仍是等到对Box和市场最有意义的时候上市。”
Box已经成为近年来最受关注的pre-IPO云计算软件公司之一。由于大批云计算软件上市公司的估值大幅下挫，导致该公司的IPO今年早些时候搁浅——该公司彼时刚刚提交IPO文件。这一计划当时被推迟到今年夏天，但现在看来，似乎要等到2015年初才能完成。
文件显示，在截至10月31日的9个月间，Box营收增长逾80%，从一年前的8500万美元增长到1.54亿美元。这也使得该公司有望在2014财年实现约2.25亿美元的营收。文件还显示，Box的付费企业用户从之前的3.4万家增长到4.4万家。
在截至10月31日的第三财季内，Box实现营收5700万美元，同比增长70%。该公司当季毛利率为78%。总体而言，Box当季亏损4540万美元。
Box之前提交的文件令人担忧的一大问题在于销售和营销费用，包括为用户提供免费服务所耗费的成本——该公司希望将这些用户转化成付费用户。Box在上次提交的文件中披露，其营销费用约占总营收的105%。换句话说，该公司每收入1美元，就需要花费1.05美元营销费用。
今年第三财季，这一比例降至97%以下，营销费用总额为5530万美元。这也是Box发布业绩以来，其营销费用首次低于营收。
Box目前拥有3200万用户，共来自27.5万家公司，其中有90%的用户仍在免费使用该公司的服务。
与此同时，Box的研发费用同比增长43%，达到1720万美元；管理费用同比增长50%，接近1700万美元。该公司的员工总数也从1016人增长到1131人。