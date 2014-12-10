股市大跌激发黄金避险需求 黄金T+D周二上涨

黄金T+D周一(12月8日)夜盘大涨，开于239.65，收于245.19，上涨5.54元，涨幅2.31%。黄金T+D周二上涨3.23元，涨幅1.36%，报240.18元/克，最高报价240.22元/克，最低报价236.40元/克。中国上证综合指数周二大跌5.4%，创2009年8月以来最大跌幅；欧洲股市周二收盘大幅下跌2.3%，主要由于希腊政府称其举行总统大选的时间将早于预期，这种政治不确定性令投资者感到担心，导致该国股市遭遇重创暴跌13%创历史最大跌幅。美国股市低开，S&P500指数开盘跌近20点。市场奉献厌恶情绪上升，日元和黄金这样的避险资产受到青睐，现货黄金周二（12月9日）于1200上方持稳后大幅上行，刷新六周高点至1238.10美元/盎司。



现货黄金开于1202.90，收于1229.60，最低下探1199.00，最高触及1238.10，上涨26.70美元，涨幅2.22%。



基本面利好因素：



1.中国股市大幅下挫，上证指数周二收跌5.4%，创2009年8月以来最大跌幅；欧洲股市周二跌2.3%，希腊股市暴跌13.0%；美国股市开盘跌近20点，最低触及2034.51。



2.美元指数自2009年3月以来高点89.55小幅回落，最低触及88.16。



3.周一公布的美国11月就业市场状况指数（LMCI）录得4.0，不及预期2.9，非农就业报告引起的加息预期稍稍降温。周一公布的中国11月进口和出口增速双双回落，尽管贸易顺差扩大。11月出口年率增长4.7%不及前值11.6%和预期值9.0%；11月进口年率萎缩6.7%，前值和预期分别增长4.6%和4.0%。



4.美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(12月5日)公布的周度报告显示，截至12月2日一周，对冲基金和基金经理增持了Comex黄金期货及期权净多头头寸。黄金净多头头寸已连续第三周增加。具体数据显示，截至12月2日一周，COMEX黄金投机净多头头寸增加了13269口，至79497口。



基本面利空因素：



1.劳工部(DOL)上周五(12月5日)公布的数据显示，美国11月非农就业人数增加32.1万人，远高于预期的增加23万人，创2012年一月来最大升幅。



2.伊拉克追随沙特下调油价，市场供过于求的状况下原油仍处于下行趋势。石油输出国组织（OPEC）维持产出目标3000万桶/日不变，11月产量尽管降低，但仍高于目标值。美国正在以三十年来最快的速度生产原油。



3.iShare白银ETF上周共流出153.48吨。



后市展望：



瑞士MIG银行周二(12月9日)在报告中称，黄金短线买盘兴趣增加。长线看，需要突破阻力位1255 (10月21日高点)才能消除看跌前景。跌破强支撑1181(2013年6月28日低点2)确认主要下行趋势，并开启进一步跌向强支撑1027(2009年10月28日低点)的空间。



香港金银业贸易场理事长张德熙周一(12月8日)出席第三届金银业贸易场国际研讨会时指出，在油价回落、美国结束QE，以及瑞士公投否决回购黄金等负面因素打击下，相信短期内金价会再次下挫，年前甚至可能下跌至1100美元/盎司以下，但相信其后会反弹，因为目前黄金的开采成本价平均维持800美元至900美元，售价若低于1100美元，整体供应将减少。

福四通（INTL FCStone）在周一（12月8日）的报告中表示，随着投资者关注美联储（FED）是否或何时加息，明年上半年是黄金最为脆弱的时刻。福四通指出，“我们认为黄金在未来的三到六个月将处于最为脆弱的时刻，那时美联储最有可能加息，这将推高美元。”该机构还称，“此外，能源价格近期下跌降低了通胀预期从而提高了真实利率，这是我们对黄金的上行潜力保持谨慎的另一原因。整体上来说，我们认为黄金明年将在1000-1350区域震荡，均价可能为1130美元/盎司。”



据彭博社周五(12月5日)公布的最新调查显示，因印度放宽黄金进口限制，一些投资者结清空头头寸，黄金交易员、分析师连续第二周看涨下周金价。在接受调查的23位黄金交易商及分析师中，12人看涨(52.2%)，8人看跌(34.8%)，3人看平(13.0%)。



法国兴业银行（Societe Generale）驻伦敦技术分析主管Stephanie Aymes在上周的报告中表示，只要金价不收于1225-1240上方，黄金将保持下行趋势。她指出，黄金可能在三个月内跌至1085美元附近，隔夜的上涨只是调整性反弹。Aymes认为1225-1240阻力区域是7月以来下行通道的顶部阻力区域。金价可能在未来数天跌至1175-1178，随后，可能在三个月内延续跌势至1085美元/盎司，这里是1999年至2011年涨势50.0%斐波拉契回撤位所在之处。