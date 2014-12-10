想坐等黄金破千 黄金空头需想明白七个问题

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瞥一眼最近三年的黄金走势，毫无疑问市场正处在标准的熊市中，而且更为惨淡的是，即便是过去能够促升金价的基本面驱动因素现如今也只能为黄金跌势落井下石。
再看看高高在上且拒绝任何深跌的全球股市，对比阴雨绵绵的贵金属，投资者也没有任何买入黄金的理由，黄金熊市似乎毫无结束的征兆。
若如此，美国投资机构Casey Research的黄金策略师Jeff Clark抛出的问题就来了，如果市场深植熊市，那么——
1. 为什么中国正在储藏创纪录规模的黄金？
主流媒体告诉世人，中国大陆从香港进口的黄金在减少，事情也的确如此。但中国的黄金进口总量在增加。据不完全统计，中国从瑞士直接进口了153吨黄金，这一国的进口量就相当于从香港进口量的一半。
英国在2014年也总计出口了价值150亿美元的黄金，实际上英国对中国的黄金出口量极大。
2. 中国为何加速黄金储量过程？
中国加速吸纳黄金已成趋势。中国央行[微博]上周三披露了向合格矿商，以及所有上海金交所会员开放黄金进口权。此举非但能够增加黄金进口总量，也会降低中国黄金买家的支付溢价，让支付成本更为低廉。
作为需求大涨的明证，中国最大的实物金交易所的成交量早已超过了去年的创纪录水平，今年前10个月的成交量达到12077吨，去年全年为11614吨。
中国现已成为黄金需求的最大贡献地，而且需求也在持续增长。
3. 其他国家为何也在囤积黄金？
世界黄金协会(WGC)统计数据显示，在截至2014年9月的12个月内，除了中国和印度之外的黄金需求还有1566吨，问题是，中国和印度的需求就相当于全球的产量。
现在黄金需求已可轻易吞没全球产量，这些需求方是否看到了黄金空头没有的因素。
4. 为何散户不抛白银ETF？
全球最大的黄金ETF：SPDR黄金ETF的持仓量跟随黄金的涨跌而动，但iShares白银ETF却没有，后者的散户投资量比前者多得多，他们都没有选择在跌势中抛出。
在白银价格下跌16.5%的过程中，iShares白银ETF的持仓反而增加了9.5%。这是出于何种动机？
5. 为何金条金币销量达到创纪录水平？
2013年美国铸币厂的黄金和白银产品的销量创出历史纪录，这一势头今年仍得以保持，尤其是白银产品需求很旺。11月Eagle银币总计销售3246000盎司，比去年多了49%，如果12月销量超过110万枚，2014年就又是一个创纪录的年份。
6. 为何主流投资者再买黄金？
我们一直能够看到主流媒体的头条在传播黄金的负面消息，但是主流投资者当中也有在买入黄金。
操作全球最大对冲基金Ray Dalio就在买黄金，他的资产配置中有7.5%是黄金。他也并“不孤独”，Fidelity Investments的基金经理Joe Wickwire说：“我认为现在是利用短期空头人气买入黄金的好机会。”
7. 为何各国都在遣返黄金？
荷兰11月向国内遣返了122吨黄金，法国民族阵线领导人敦促法国央行(BDF)遣返所有滞留海外的黄金资产，并增加20%的金条资产。瑞士并没有通过黄金公投，但动议本身就是要求遣返一切黄金资产。德国去年公布了一项黄金遣返计划，虽然这一计划滞后没有了声音。
投资者现在不难发现，有太多的需求爆棚的现象在黄金熊市当中出现，这种情况其实并不常见，黄金空头是否还能安枕无忧呢？
再看看高高在上且拒绝任何深跌的全球股市，对比阴雨绵绵的贵金属，投资者也没有任何买入黄金的理由，黄金熊市似乎毫无结束的征兆。
若如此，美国投资机构Casey Research的黄金策略师Jeff Clark抛出的问题就来了，如果市场深植熊市，那么——
1. 为什么中国正在储藏创纪录规模的黄金？
主流媒体告诉世人，中国大陆从香港进口的黄金在减少，事情也的确如此。但中国的黄金进口总量在增加。据不完全统计，中国从瑞士直接进口了153吨黄金，这一国的进口量就相当于从香港进口量的一半。
英国在2014年也总计出口了价值150亿美元的黄金，实际上英国对中国的黄金出口量极大。
2. 中国为何加速黄金储量过程？
中国加速吸纳黄金已成趋势。中国央行[微博]上周三披露了向合格矿商，以及所有上海金交所会员开放黄金进口权。此举非但能够增加黄金进口总量，也会降低中国黄金买家的支付溢价，让支付成本更为低廉。
作为需求大涨的明证，中国最大的实物金交易所的成交量早已超过了去年的创纪录水平，今年前10个月的成交量达到12077吨，去年全年为11614吨。
中国现已成为黄金需求的最大贡献地，而且需求也在持续增长。
3. 其他国家为何也在囤积黄金？
世界黄金协会(WGC)统计数据显示，在截至2014年9月的12个月内，除了中国和印度之外的黄金需求还有1566吨，问题是，中国和印度的需求就相当于全球的产量。
现在黄金需求已可轻易吞没全球产量，这些需求方是否看到了黄金空头没有的因素。
4. 为何散户不抛白银ETF？
全球最大的黄金ETF：SPDR黄金ETF的持仓量跟随黄金的涨跌而动，但iShares白银ETF却没有，后者的散户投资量比前者多得多，他们都没有选择在跌势中抛出。
在白银价格下跌16.5%的过程中，iShares白银ETF的持仓反而增加了9.5%。这是出于何种动机？
5. 为何金条金币销量达到创纪录水平？
2013年美国铸币厂的黄金和白银产品的销量创出历史纪录，这一势头今年仍得以保持，尤其是白银产品需求很旺。11月Eagle银币总计销售3246000盎司，比去年多了49%，如果12月销量超过110万枚，2014年就又是一个创纪录的年份。
6. 为何主流投资者再买黄金？
我们一直能够看到主流媒体的头条在传播黄金的负面消息，但是主流投资者当中也有在买入黄金。
操作全球最大对冲基金Ray Dalio就在买黄金，他的资产配置中有7.5%是黄金。他也并“不孤独”，Fidelity Investments的基金经理Joe Wickwire说：“我认为现在是利用短期空头人气买入黄金的好机会。”
7. 为何各国都在遣返黄金？
荷兰11月向国内遣返了122吨黄金，法国民族阵线领导人敦促法国央行(BDF)遣返所有滞留海外的黄金资产，并增加20%的金条资产。瑞士并没有通过黄金公投，但动议本身就是要求遣返一切黄金资产。德国去年公布了一项黄金遣返计划，虽然这一计划滞后没有了声音。
投资者现在不难发现，有太多的需求爆棚的现象在黄金熊市当中出现，这种情况其实并不常见，黄金空头是否还能安枕无忧呢？