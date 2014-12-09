卢布兑美元半年暴跌逾40% 俄民众疯抢豪车求保值

中国北京12月9日讯，各个经济阶层的俄罗斯人正开始购买金光闪闪的运动跑车，以对抗不断下跌的卢布，仅在11月，保时捷和雷克萨斯销量分别暴涨55%和63%。



经济制裁油价下跌双重打击 卢布贬值40%



今年来，欧美国家发动的轮番经济制裁以及6月份持续至今的油价暴跌，无疑给俄罗斯经济带来重创。俄罗斯是世界第二大石油出口国，经济很大程度上依赖石油出口，因此汇率极易受油价影响。在过去的半年时间内，卢布一路从1美元兑35卢布跌至1美元兑53卢布甚至更低，其走势和油价高度相关。



和年初相比，卢布兑美元缩水接近四成。国际市场油价下跌，导致卢布兑美元在一天内跳水最高峰达9%，刷新历史新低。自今年夏天以来，石油价格下降了四分之一，而卢布比价自一月份以来下跌了40%左右。



俄罗斯总统普京已经竭尽所能在阻止卢布下跌。他尝试出售美元来止跌卢布，他尝试警告投机者来止跌卢布。然而，他都没有成功。



俄罗斯全民买豪车对抗卢布暴跌



随着卢布不断贬值，俄罗斯人开始对自己的储蓄感到紧张。目前，100万卢布等于18600美元，比11月1日时整整少了4650美元。所以，购买豪车就是为了保护储蓄。



数据显示，随着2015年会有更大程度加价的预期，包括卡宴SUV在内的保时捷车俄罗斯销售量在11月的时候大幅增加55%；丰田汽车公司的豪华车品牌，雷克萨斯的需求也有63%的增长——很多本地经销商都增加雇员数量来应对有三分之一增长的客流量。



不仅仅是富人在选购高档汽车，各个收入层级的俄罗斯人都在设法将11月1日以来兑美元汇率已经大跌19%的卢布兑换成其他资产。豪华车最近的这次购入热潮也推动了本来在经济逆境中遭受重创的俄罗斯汽车市场的发展。在俄罗斯的欧洲企业协会提供的数据显示，11月的俄罗斯汽车交货量仅有1.1%的下降，2014年到11月时的发货量降幅则是有12%。



据悉，不仅仅是汽车，赶在美元对卢布汇率进一步上涨前，俄罗斯人也在抓紧添置其他大件商品，连奢侈品的销量也沾了卢布贬值的光，有所增加。预计到今年底，该国通货膨胀将达到9%，远高于俄罗斯央行4%的通胀目标。

